芝市長下令警察監控ICE行為 庫郡檢察長質疑合法性

芝加哥市長強森。(路透)

芝加哥 市長強森日前下令芝加哥警察記錄聯邦移民執法人員涉嫌濫權或違法行為，以作未來可能重罪起訴的依據。他表示，此舉是因聯邦政府未能自我監督，地方政府才被迫介入保障市民與警員安全。庫克 郡州檢察長柏克(Eileen O'Neill Burke)則對此命令提出質疑，稱其合法性仍需檢視。

強森在3日指出，他的行政命令旨在提供明確的問責途徑，尤其在聯邦移民與海關執法局(ICE )及邊境巡邏員涉嫌危及民眾與地方警員安全的情況下。他表示，「人們正在失去生命，警員被無差別噴射催淚瓦斯傷害」，聯邦行動造成的混亂與恐慌必須受到限制。市府將在30天內與檢察長辦公室協商規範細節。

柏克對此表示，她的辦公室正評估命令合法性，因其做法涉及修改重罪起訴流程。她說，雖然公開表示願意起訴聯邦人員，但仍需先取得證據。市議會及州級官員已呼籲她調查芝加哥西南側的聯邦執法案件，包括岡薩雷斯(Silverio Villegas González)之死與馬丁內斯(Marimar Martinez)遭槍擊事件。

強森援引費城地檢克拉斯納(Larry Krasner)發起的「打擊聯邦濫權」(F.A.F.O.)計畫作為參考，該計畫由全國檢察官合作，起訴違法的聯邦執法人員。明尼阿波利斯地方檢察官已對ICE官員涉案展開獨立調查。迄今，庫克郡僅有一名非值勤ICE人員薩拉科(Adam Saracco)因涉嫌攻擊抗議者面臨輕罪控訴。

警方與警察工會對強森命令提出批評。市議員納波利塔諾(Anthony Napolitano)指出，此舉可能讓地方警察與聯邦人員對立，甚至引發辭職潮。奧謝(Matt O'Shea)則稱，行政命令增加警員工作難度，並質疑強森誤稱檢察長已批准命令，顯示缺乏溝通。警察兄弟會主席卡坦扎拉(John Catanzara)更直言強森的命令「毫無價值」，警會將研究市長可能對成員造成的法律風險。

強森說，地方政府有責任在聯邦執法失靈時保障民眾權益，他的行政命令是為了建立透明的舉報與追責管道，確保聯邦人員行為受到監督，防止更多無辜傷亡。