9歲童模仿TikTok微波玩具爆炸燙傷 芝醫院發警示

9歲的凱勒布(Caleb)臉部燙傷。(羅耀拉醫學中心)

芝加哥 羅耀拉醫學中心(Loyola Medicine)發出警告稱，一項在TikTok 流傳的危險挑戰已導致伊利諾州 普萊恩菲爾德市(Plainfield)一名9歲男童因燙傷住院，這已是該院今年以來接獲的第4起相關傷害案例。

1月20日清晨，母親格拉布(Whitney Grubb)正準備送兩名兒子上學，9歲的凱勒布(Caleb)自行啟動微波爐。格拉布原以為兒子是在加熱她的早餐，沒想到隨後聽見一聲「令人毛骨悚然的尖叫聲」。

院方表示，凱勒布將一顆Needoh立方體放入微波爐加熱。Needoh是一款在兒童與成人間相當流行的感官玩具，內部填充凝膠狀物質。當凱勒布打開微波爐時，玩具突然爆裂，高溫內容物濺到他的臉部與雙手，造成燙傷。

格拉布在聲明中表示，兒子告訴她，是聽同學提起把Needoh放在微波爐玩的。「這不是出於惡意，只是孩子之間分享聽來的事情，不幸的是，他真的去嘗試了，」她說。

格拉布嘗試在淋浴間幫兒子沖洗黏稠的物質，但由於材料過於濃稠，且凱勒布疼痛難耐，家人隨即將他送往急診，之後轉送至洛約拉的燒燙傷中心接受治療。

洛約拉燒燙傷中心高階護理師彼得森(Paula Petersen)指出，凱勒布的案例是今年第4起Needoh玩具相關燙傷事故。「他非常幸運，沒有遭受更嚴重的傷害。這類網路趨勢對年輕族群極為危險，因為孩子往往無法理解其潛在的嚴重後果。」

TikTok發言人史密斯(Nick Smith)則表示，平台社群守則明確禁止展示或鼓勵危險行為或挑戰的內容，相關影片一經發現即會移除。史密斯指出，去年第三季有99.8%的違規內容在未接獲檢舉前即被主動下架，超過97%在24小時內移除。

羅耀拉醫學中心表示，分享凱勒布的經歷，是為了配合「全國燒燙傷防治周」(National Burn Awareness Week)，提醒家長與孩童提高警覺，避免模仿網路上的危險行為。