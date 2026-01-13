失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

希利小學女教師布朗。(家人提供)

芝加哥 警局12日表示，警方在密西根湖尋獲失蹤超過一周的橋港區希利小學(Robert Healy Elementary School)女教師布朗(Linda Brown)的遺體，相關單位目前正在調查死亡原因。

芝警察局指出，警方水警單位於當天中午前，在芝加哥南區南湖濱大道(South Lake Shore Drive)3100街區一帶的湖水中，打撈出一具女性遺體。經庫克 郡法醫辦公室隨後證實，死者為失蹤多日的53歲布朗。

警方表示，布朗最後一次被人看見是1月3日在布朗茲維爾(Bronzeville)區南金大道(South King Drive)4500街區，距離她的住處不遠。隨後，調查人員在35街與湖濱公園大道(Lake Park Avenue)附近尋獲她的車輛。

警方先前指出，監視器畫面曾拍到布朗在不明日期與時間出現在南湖濱公園大道3500街區附近，最終在12日發現其遺體。

布朗失蹤期間，家屬四處奔走尋人。家人透過簡訊表示，對於她的離世「感到無比心碎」。認識布朗的人形容她是一位充滿愛心的女性與妻子。她的前學生羅培姿(Rene Lopez)表示，布朗擁有觸動人心的教學方式。羅培姿說：「她讓我們相信希望的存在，在她的教室裡營造出一個安全、有歸屬感的空間。」

芝加哥市長強森12日發表聲明指出：「我對布朗辭世的消息深感悲痛。她身為希利小學的特殊教育教師，對無數年輕生命產生了無可估量的影響，也是橋港區區的重要成員。我為她的家人及學生祈禱，陪伴他們度過這段哀痛時刻。」

希利小學校長亦向全校師生發出訊息表示，校方將與芝加哥公立學校危機管理單位合作，為學生與教職員提供悲傷輔導與心理支持，校內心理健康 專業人員也將持續提供協助。喪禮相關資訊將於確認後另行公布。