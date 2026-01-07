我的頻道

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

美軍證實扣押俄籍油輪 紐時：登船時附近無俄國艦艇

法院裁定：芝公車撞傷殺人分屍犯 仍須賠償280萬

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
科拉魯(Sandra Kolalou)。(庫克郡警長辦公室)
2018年遭芝加哥交通局(CTA)公車撞傷並提起民事求償的女子，在案件尚未落幕前，於2022年又捲入震驚社會的殺人肢解案。儘管如此，伊利諾州上訴法院仍裁定，CTA須向其支付約280萬元賠償，並主張陪審團不應受無關刑案影響對事故損害的判斷。

上訴法院日前駁回CTA要求推翻原判的申請，指出原審法院在民事審理中排除該女子刑事案件相關證據，屬於適當裁量，CTA亦未能提出足夠法律理由，證明應重審案件或減少賠償金額。

根據判決書，原告科拉魯(Sandra Kolalou)於2018年3月過馬路時遭CTA公車撞擊，隨後對CTA及公車司機提告，主張事故造成她長期的骨科與神經系統傷害。CTA與司機在訴訟中已承認疏失，陪審團僅需裁定賠償金額。

民事案件進行期間，科拉魯另在庫克郡面臨刑事指控。2024年4月，陪審團裁定她在2022年殺害69歲房東沃克(Frances Walker)一案中，犯下一級謀殺罪。

檢方指出，科拉魯在阿卡迪亞台地(Arcadia Terrace)社區與沃克同住，在收到驅逐通知兩天後行兇。警方隨後在兩人住所的廚房冷凍櫃中，發現沃克遭肢解的頭顱與四肢。沃克生前是一名教堂風琴師。

科拉魯最終被判處58年有期徒刑，依此刑期，至少將服刑至2076年。

CTA在上訴中主張，陪審團應被告知科拉魯的刑事案件，因其入獄事實將影響其未來損害賠償的主張；但上訴法院不予採納。

本案最初於2023年由陪審團裁定賠償約300萬元，惟法官認定科拉魯在證據開示過程中，未揭露其社群媒體帳號，構成刻意違規，下令重新審理。CTA律師指出，科拉魯社群媒體上的活動與旅行照片，與她所主張的身體狀況不符。

對此，科拉魯解釋，她僅分享生活中較正面的片段，在身體疼痛時並未發文。

隨後進行的第二次審理中，陪審團裁定CTA須賠償約280萬元。

上訴法院在判決中指出，排除與本案無關的刑事案件證據，較可能避免對陪審團造成偏見，而非影響對CTA責任的判斷，屬於原審法院的合理裁量。

法院同時提到，該裁定不應被解讀為對科拉魯行為的認可，「本判決無意為其行為開脫或淡化其行為的嚴重性。」

社群媒體 骨科 庫克

翻轉城市天際線 2026年芝5大建築將亮相

看完電影離奇消失 芝華生眾多希利小學女教師失蹤

