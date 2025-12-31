我的頻道

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

伊利諾州近日接連發生多起大規模貨物竊盜案件，至少三起與該州相關的竊案，導致價值數十萬元的蛋白粉、咖啡產品與龍蝦不翼而飛，引發執法單位與物流業界高度關注。

根據庫克郡警長辦公室指出，部分失竊貨品已被尋回。其中重達2萬5000磅、市值超過50萬元的Seeq品牌蛋白粉，於12月23日在Bridgeview一處倉庫被起獲；另有約2萬4000磅、價值約10萬元的咖啡產品，日前在Melrose Park一處倉庫被發現。

不過，仍有一批高價貨物下落不明。運輸中介協會(Transportation Intermediaries Association)表示，一批價值約40萬元、原本運往伊利諾州與明尼蘇達州好市多(Costco)門市的龍蝦，在麻州湯頓(Taunton)完成提貨後不久即告失蹤，至今尚未尋回。

該批龍蝦由中型貨運仲介公司Rexing Companies負責安排運輸。Rexing公司執行長雷克辛(Dylan Rexing)指出，至少有一名嫌犯冒充合法承運商，利用「身分仿冒」手法成功提貨。

雷克辛說，冒充者使用的電子郵件地址僅與真正承運商相差一個字，且在提貨時於卡車上展示與合法業者一致的名稱。此外，對方在訂單與調度過程中使用一次性手機號碼，貨物一放行後便立即失聯。

雷克辛表示，這類多層次詐騙手法日益常見，專門利用貨運業必須追求速度、數量與信任的特性來下手。

庫克郡警長辦公室表示，蛋白粉案是由有組織零售犯罪小組(Organized Retail Crime Unit)在調查貨運竊盜案件時發現。該小組是在供應鏈公司通報一批大量Seeq蛋白粉失蹤後展開調查，目前仍持續蒐證，以建立完整的竊盜案件。

至於咖啡產品，警方指出，調查人員於12月15日接獲線報，得知失竊的Wawa咖啡產品存放於Melrose Park的倉庫，追查後確認該批貨物早在今年5月自懷特賽德郡(Whiteside County)一處設施遭竊。

警方表示，這兩起案件彼此並無直接關聯，但已尋回的蛋白粉可能與其他尚未破案的失竊案件有關。

運輸中介協會總裁暨執行長伯洛斯(Chris Burroughs)指出，高價食品貨物因不易追蹤，成為竊賊偏好的目標。伯洛斯解釋：「電子產品有序號可追蹤，但像海鮮這類易腐食品沒有。一旦被偷，就能迅速重新流入市場。」

國家保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau)估計，貨運竊盜每年對美國經濟造成高達350億元的損失。不過，伯洛斯指出，許多案件未被通報，實際因貨運竊盜與策略性詐欺造成的損失，可能每年超過1000億美元。

伯洛斯說，這些損失對供應鏈產生連鎖效應，迫使中小型承運商與仲介承擔沉重財務壓力，重新思考人事與獎金制度，並投入更多資源防範詐騙，最終成本仍可能轉嫁給消費者，造成價格上漲與貨架空缺。

