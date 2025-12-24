30年首例 狂犬病重現伊州 芝城犬隻咬人後確診

衛生官員建議，任何曾與確診狂犬病接觸的犬隻，應立即補打狂犬病疫苗加強針，並在家中隔離觀察45天。(美聯社)

伊利諾州公共衛生廳(IDPH)表示，芝加哥 近日一隻犬隻在咬傷他人後，經檢驗確認感染狂犬病，這是伊州 自1994年以來首度出現犬隻感染狂犬病的案例。

該犬來自佛羅里達州一批被送往芝加哥動物救援機構的幼犬，年齡未滿一歲，隨後被芝加哥一戶家庭領養。根據通報，該犬自幼即出現行為異常，且隨時間惡化，包括低吼、作勢咬人、焦躁不安及過度吠叫等情況。由於該犬已接種狂犬病疫苗 ，起初並未懷疑感染狂犬病。

不過，該犬於12月11日曾咬傷一人，後因行為問題持續惡化，12月18日已遭安樂死。因涉及咬人事件，相關單位對其進行狂犬病檢測，結果呈陽性。衛生官員指出，人類一旦感染狂犬病，幾乎百分之百致命。

目前狂犬病感染來源仍在調查中，相關檢驗將確認病毒是否源自蝙蝠、狐狸或浣熊等野生動物。犬隻飼主向伊州公共衛生廳表示，並未發現犬隻曾接觸野生動物。由於該犬於6月接種疫苗，不排除是在接種前即已暴露於病毒。

除了是伊州自1994年以來首起犬隻狂犬病例外，衛生單位也指出，這可能是庫克郡自1964年以前以來，首度出現犬隻檢出狂犬病。

市府與州級衛生官員正評估所有曾與該犬接觸過的人士，判斷是否建議接受暴露後預防治療(PEP)。同時，也正追蹤與該犬同窩的其他幼犬，以及可能在犬隻托育中心接觸過的犬隻。

衛生官員建議，任何曾與該犬接觸的犬隻，應立即補打狂犬病疫苗加強針，並在家中隔離觀察45天。

官員指出，動物感染狂犬病的潛伏期通常為20至60天，最長可達一年，並再次強調定期為寵物接種狂犬病疫苗的重要性。