密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

88歲的美國陸軍退伍軍人班巴斯(Ed Bambas)，至今仍在密西根州大底特律地區的一家超市Meijer工作，他每週工作五天、每天八小時。原本應該早已退休享受晚年的他，因生活突遭巨變，被迫重返職場，班巴斯的故事近日因一段網路影片而引發全國關注。

一名臉書用戶維登何費爾(Samuel Weidenhofer)在其帳戶上貼出他日前在Meijer拍攝的影片，該影片顯示他在結帳區向班巴斯求助，並在鏡頭前向他自我介紹，還稱班巴斯被提名為「最辛勤的員工」之一。

維登何費爾接著問他年齡後，又問：「為什麼這個年紀還在工作？」班巴斯平靜地回答：「我必須要工作。」

這句話成為故事的開端，也讓他的處境在網路上被廣泛關注。

班巴斯描述，他曾長年在美軍服役，後來進入通用汽車(General Motors)工作，直到1999年退休，原以為能安享晚年。但他說，一切在2012年通用破產後徹底改變。

「他們收回了我的退休金 ，」班巴斯說。更糟的是，他表示當時通用不僅取消退休金，也取消他妻子重病期間的健康保險 ，並把他的壽險 縮減到只剩1萬元。班巴斯說：「我只好把房子賣了，連同所有的地產都賣掉，然後我們就這樣撐過去。」

七年前，妻子離世，他開始重新建立生活，但收入不足，讓他不得不重返職場到超市工作。

被問到若能真正退休，他的願望是：「能稍微過一點原本希望的那種生活。」

影片中，維登何費爾先給他400元小費作為第一步幫助。班巴斯感動表示：「我不知道該說什麼。這筆錢會幫上大忙。」

然而，支援並未止步於此。

維登何費爾為他發起一個GoFundMe募款頁面，目標為100萬元。截至4日上午，募款金額已突破155萬元，各方湧入的數萬筆捐款，象徵全國民眾對他的集體支持。

維登何費爾在更新中表示，他計畫在接下來幾天內，把募得的善款親自交給班巴斯。

這位88歲老兵終於有望重新生活，不再被迫工作。