芝聯邦法官下令 有條件釋放遭拘615移民

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
卡明斯2023年初在華府國會山莊出席參議院司法委員會的聽證會，就其出任聯邦地方法官一職接受質詢。（路透）
卡明斯2023年初在華府國會山莊出席參議院司法委員會的聽證會，就其出任聯邦地方法官一職接受質詢。（路透）

在聯邦政府推動的「中途閃電戰」遣返行動中，數百名於芝加哥地區被捕並遭拘留的移民，可能在聯邦法官的最新裁定下獲得有條件釋放。不過，司法部律師對此已經提出要求延後執行釋放命令，卡明斯同意將生效日期延至 11月21日。這項延遲請求也被視為可能上訴的前兆。

聯邦地方法官卡明斯(Jeffrey Cummings)12日下令，政府須審查約615名被拘留者，並釋放符合條件的人員。不過，他也提到，不會釋放對公共安全構成威脅者，同時也會給予司法部機會提出異議。

卡明斯表示，這項裁定旨在恢復川普政府修改移民法解釋前的原狀。川普政府近期的政策變動，將原可申請保釋聽證的部分移民，納入「強制拘留」範圍，引發廣泛爭議。

移民維權人士指出，該法律條文應僅適用於「近期入境或在邊境被捕的非公民」，而不是已在美居住多年的移民。

根據國家移民正義中心(National Immigrant Justice Center)律師弗萊明(Mark Fleming)的資料，這次法官裁定中提到的約615名被拘留者，主要影響的是這批仍被拘留、但沒有嚴重犯罪紀錄或遣返令的移民。

在這波拘留行動中，馬爾多納多(Ruben Torres Maldonado)的案例引起社會矚目。這位在美居住逾20年的父親因拘留導致16歲女兒奧菲莉亞(Ofelia Torres)的癌症治療受阻。聯邦地方法官丹尼爾(Jeremy Daniel)後來裁定應為馬爾多納多舉行保釋聽證，並在命令中指出：「毫無爭議，他已在美國居住超過20年。」最終，一名移民法官下令釋放他。司法部未對該案提出上訴。

他表示，法院律師近期審查了大量移民提交的請願書，內容多針對川普政府的法律詮釋。卡明斯指出，54名請願人是在工作時被捕，包括20名園藝工人、四名計程車或網約車司機；另有20人在通勤途中被捕，九人在家得寶(Home Depot)或Menards外遭逮捕，推測是尋找工作或購買材料時被抓。

此外，七人在移民相關聽證會上被捕，11人則在公園、加油站甚至甜甜圈店Dunkin' Donuts得來速等公共場所遭拘。卡明斯說，615名被居者顯然不是幫派成員或所謂的「社會害群之馬」。

芝橋港區多名華人居民遭ICE拘捕 引發社區恐慌

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

2025-11-11 09:36
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

2025-11-12 10:06
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

2025-11-12 10:33
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
杜克大學。(取自Wikimediacommons@PD)

北卡女DNA檢測 發現生父竟是母親生育醫師

2025-11-06 12:24
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人，但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)

中國男死於賓州拘留所 家屬稱「手腳反綁、脖子被吊」怒提告

2025-11-12 20:16

