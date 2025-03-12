參加麻疹派對增強免疫力 兒醫警告有風險

麻疹病例在疫苗接種率低的社區增加。(CDC)

華府 地區的一位兒科醫生警告，坊間藉由「麻疹派對」的活動讓孩子接觸病毒以建立免疫力 做法，具有一定的危險，醫生表示，接種疫苗 才是預防麻疹的最佳方法。

全美各地未接種疫苗的兒童和成人陸續出現麻疹疫情。國家兒童醫院的兒科醫生迪克森(Gabrina Dixon)表示，「人們可能忘記了2025年初已有一名兒童死於麻疹。如果你不想生病，就必須做好預防，而預防的最好方法就是接種疫苗。」

雖然華府尚未出現「麻疹派對」的案例，但病例最多的德州已對此類聚會發出警告。

根據聯邦疾病控制與預防中心(CDC)的數據，由於疫苗的使用，麻疹病例早在2000年被列為已經根除的疾病。如今接種麻疹疫苗的幼兒園兒童比率跌到至95%以下，並且持續下降。

迪克森說，數字不會說謊，「我們看到在疫苗接種率非常低的社區，人們正在感染麻疹。」

一些人主張讓孩子接觸患有疾病者可以建立免疫力，同時也以為疫苗也會讓人感染疾病。迪克森澄清，這種說法是錯誤的。

迪克森指出，如果有人在接種疫苗後不久生病，很可能是因為他們在疫苗完全生效之前就已經感染了疾病。她說，接種疫苗後，通常需要兩周時間，身體才能建立防禦機制來對抗疾病。

她表示，讓年幼的孩子接觸疾病的做法尤其令人擔憂，因為父母可能並不完全了解孩子的健康狀況，「這可能導致孩子死亡，因為他們免疫力低下，或者會引發嚴重的疾病，導致他們住院。我們唯一應該參加的派對就是接種疫苗。」

根據迪克森的說法，麻疹的症狀起初類似感冒：高燒、流鼻涕、咳嗽、流淚，然後會出現典型的皮疹。

迪克森鼓勵尚未接種疫苗的人接種麻疹疫苗。如果不確定自己是否在童年時接種過疫苗，可以通過血液檢查來確定是否受到保護。任何在1968年之前接種過疫苗的成年人，則可能需要接種麻疹加強針。