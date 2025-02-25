不再有幻想 馬州州長摩爾徹底打消跟川普合作念頭

馬州州長摩爾。(摩爾臉書截圖)

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)表示，他出席全國州長協會(National Governors Association)時，川普 在白宮與在場的40多位州長之間的互動，徹底打消了他與總統合作的任何念頭。

摩爾說，「我從華府回來後，對這屆政府試圖與州長建立什麼樣的合作關係，不再抱有任何幻想，並且我清楚認識到，如果這第一個月的情況是未來走向的預兆，我們作為立法者必須認真對待，確保我們能夠繼續前進。」

摩爾表示，川普過去一個月的行動僅僅是開始，並指出「距離政府關門還有18天，這將是一次全面的聯邦政府關門，但這屆政府似乎不僅對此無所謂，甚至還對其前景感到興奮。」

他說，「這將對我們州產生巨大影響，對我們的預算 造成巨大衝擊，對我們的福祉帶來嚴重後果。」

摩爾表示，他打算利用自己的行政命令和權力來挑戰川普，並繼續與馬州 檢察長布朗(Anthony Brown)合作。布朗已與其他州聯手提起多起訴訟，旨在阻止川普的政策舉措。

摩爾上述的言論標誌著他的態度轉變。去年11月，他曾表示願意在可能的情況下與川普「尋找共同點」，但在必要時也會反擊。

本月早些時候，摩爾在州情咨文演講中，批評川普的預算和裁員計畫是「混亂之源」。到了24日，摩爾用「危機」、「令人沮喪」和「武斷」等詞來形容他在州長協會會議期間與川普的會面。

上周，川普任命摩爾加入一個由10位州長組成的兩黨小組，該小組的任務是加強與安全、災難應對和軍事協調相關的州與聯邦關係。

摩爾表示：「能夠有機會與內閣部長們表達我們在各州希望優先考慮和關注的事項，這真的很好。」「但當美國總統走進房間時，會議就偏離了正軌。那一刻你意識到，這不會是一場實質性的對話，而將是一小時長的陰謀論和對我同事們的攻擊。正是在那一刻，你意識到，當美國總統走進房間時，事情就失控了。」

該會議中，川普與緬因州州長密爾斯(Janet Mills，民主黨籍)發生了激烈的公開爭執。川普威脅說，如果密爾斯拒絕遵守他的行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育比賽，將不給緬因州聯邦資金。

馬州參議會少數黨領袖賀西爾(Stephen S. Hershey Jr., 共和黨)表示，摩爾的言論為巴爾的摩市長史考特(Brandon Scott)決定維持該市的移民政策，以及檢察長參與多起針對川普政府的訴訟所引發的爭議火上澆油。

賀西爾說，摩爾加大公開批評的力度，無異於「咬餵養你的手」。馬州不僅是16萬名聯邦雇員的家園，摩爾還在尋求聯邦資金重建Francis Scott Key Bridge，此外，該州也正在努力爭取於格林貝爾特(Greenbelt)建立新的聯邦調查局(FBI)總部。