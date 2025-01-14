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蛋價居高不下 芝城1打9元 華府超市限購

特派員黃惠玲／即時報導
雞農表示，蛋價飆漲期間可多了解各種雞蛋的差異，做出明智購買決定。(特派員黃惠玲／攝影)
雞農表示，蛋價飆漲期間可多了解各種雞蛋的差異，做出明智購買決定。(特派員黃惠玲／攝影)

受到禽流感影響，全美各地的蛋價水漲船高，芝加哥市部分超市每打雞蛋價格已經升至約9元，而大華府地區一些超市則採取限量購買措施，無論高價或限購，此波蛋價飆漲都讓消費者頭痛不已。

聯邦疾病管制與預防中心(CDC)稱，截至本月10日，美國已有超過1.33億隻家禽受到禽流感的影響。據美國蛋品協會表示，其中包括4000多萬隻產蛋母雞受波及。喬治亞大學家禽學教授阿普爾蓋特(Todd Applegate)說，這意味著消費者必須等待健康的蛋雞長大，才能增加雞蛋產量而促使價格下降。

他說，「從母雞產蛋到雞蛋孵出再長為成雞，大約需18到20周的時間，在此周期之前，將約有近半年的空窗期。」

調查發現，芝城目前每打雞蛋價格最高達8.99元(位於1220 S. Ashland Ave.的 Jewel-Osco)，在芝城南區的Food 4 Less超商蛋價最低，每打為2.99元。

為了避免消費者囤貨影響正常供給，華府Chevy Chase一家Whole Foods明確標示「每名顧客限量購買三打雞蛋」。除了Whole Foods外，華府地區包括Harris Teeter、Trader Joe's等連鎖超市，也紛紛採取雞蛋限購措施。

根據聯邦勞工統計局消費者物價指數，自去年以來雞蛋價格整體上漲了39.6%。該局表示，這意味著2024年11月的平均價格為每打3.65元，而2023年11月的平均價格為每打 2.14元。

目前還不清楚未來雞蛋價格會下降還是保持穩定，因為蛋價變動很大程度上取決於農場和生產商恢復蛋雞數量的速度。美國農業部最新的家禽和蛋類市場展望報告預測，2025年的「產蛋率將下降」。

此外，正在發生的禽流感疫情仍令人擔憂。專家們希望禽流感病例會在春季像其他病毒一樣減少，且最近孵出的更多雛雞能夠順利長大產蛋，以滿足消費者的需求並降低成本。

在蛋價居高不下時期，消費者如何因應？蛋農米爾斯(Purina Mills)表示，可藉大量購買來降低購入成本，例如一些超市單次購入60個雞蛋，售價約26.99元，比單購一打要6.99元便宜。

他也提到，家裡人口簡單無法一次購入太多雞蛋者，可以多了解不同類型的雞蛋間的差異，做出明智購買決定，例如A級、AA級、放養雞蛋，或是白色、棕色雞蛋等，都有明顯的價差，但實際營養並沒有巨大差別，其中A級雞蛋最便宜。

雞蛋 禽流感 華府

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