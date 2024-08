「天啊 他們對愛貓人下手」 賀錦麗副手華茲批范斯

明州州長華茲今年4月致贈刻有保瑞公司英文名稱Bora字樣的明州車牌,保瑞給董事長盛保熙。(本報檔案照片)

明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)6日成為民主黨 總統候選人賀錦麗 的競選副手,在此之前,人們質疑他是否願意跟賀錦麗一起競選時,華茲的態度一直保持謙遜,不過,在接受國家公共電台(MPR)沃澤爾(Cathy Wurzer)訪問時,他明白表示,「如果這是她(賀錦麗)的發展方向,我覺得很好。」

華茲如果當選的話,將是明州 出身的第三位副總統,曾任明州聯邦參議員的韓福瑞(Hubert Horatio Humphrey Jr.)是美國第38屆副總統(1965-1969)。

美國第42任副總統孟岱爾(Walter Mondale),在擔任副總統前他曾在明州出任過兩屆聯邦參議員(1964年-1976年)。

明州星報列出了華茲對槍枝管制、生育權等議題的一些評論:

「這些人很奇怪」(These are weird people):著名槍枝管制活動人士霍格(David Hogg)上周在MSNBC分享一段和華茲有關的影片;華茲在影片中形容共和黨主張擁槍者,「都是些怪人(These are weird people.)。

霍格說,華茲是非常有作為的州長,是一位不折不扣的中西部父親,「他很幽默也很真誠。」

「天啊,他們對愛貓人下手了」(My god, they went after cat people):本周稍早,華茲參加了MSNBC「第11個小時」節目,並對共和黨副總統候選人范斯的言論進行批評,范斯稱民主黨人是一群沒有孩子的貓女,她們對自己的生活和做出的選擇感到痛苦,所以想讓全國其他人也感到痛苦。

華茲回應表示,「繼續詆毀別人吧。天啊,他們竟然對愛貓人下手,對此祝你好運,打開網路看看愛貓人在你目標對準他們時會做出什麼。」

「管好你自己的事」(Mind your damn business):長期以來,白宮一直由賀錦麗推動生育權利方面的議程,今年早些時候她還訪問了明州聖保羅一家計畫生育機構。去年明州簽署了一項加強墮胎權利的法律,華茲也對此持續宣傳,並將墮胎權歸結為個人權利,華茲說,「讓小鎮發揮作用的金科玉律就是:管好你自己的事(Mind your own damn business)。」

此外,華茲今年4月曾出席台灣保瑞藥業公司(Bora Pharmaceuticals)併購該州的Upsher-Smith製藥公司的交接儀式,當時華茲表示,相信保瑞在明州找到對的合作夥伴,並感謝保瑞提供就業機會。他說,明州擁有Medtronic、3M等大公司,加上良好的基礎設施與生化醫療人才,期許保瑞加入後,進一步合作打造明州成為生化製藥業的全球研發中心。