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遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

賀錦麗無論選誰當副手 民主黨都將面臨分歧

編譯俞仲慈／綜合報導
副總統賀錦麗可能的搭檔的副手人選，分別是亞利桑納州聯邦參議員凱利(左)、明尼蘇達州州長沃茲(中)以及賓州州長夏皮洛(右)。(美聯社、路透)
副總統賀錦麗可能的搭檔的副手人選，分別是亞利桑納州聯邦參議員凱利(左)、明尼蘇達州州長沃茲(中)以及賓州州長夏皮洛(右)。(美聯社、路透)

副總統賀錦麗副手人選目前以亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)與明尼蘇州長華茲(Tim Walz，前譯沃茲)最可能出線，不過黨內進步派不喜歡凱利和夏皮洛，無論誰當副手，都可能出現黨內分歧。

紐約時報(New York Times)報導，賀錦麗即將公布副手人選，三位主要人選：凱利、夏皮洛與華茲已於4日前往華府拜會賀錦麗，但黨內對此三人都有意見。

首先是進步派不滿夏皮洛和凱利兩人在關鍵議題過於保守，美國汽車工人聯合會(UAW)主席費恩(Shawn Fain)4日受訪時直言，凱利「並未真正」消除工會對他承諾支持勞工立法的擔憂，至於夏皮洛支持學校代金券政策，讓UAW「更有意見」。

還有民主黨大金主也意見分歧，親以色列、矽谷親商政策的金主支持夏皮洛；但進步派卻質疑夏皮洛的親以色列立場，會降低選民投票意願，不利民主黨勝選。

自由派組織「推動選民計畫」(Movement Voter Project)執行董事威薩特(Billy Wimsatt)表示：「夏皮洛在關鍵選區可能不利於年輕選民、阿拉伯裔、穆斯林以及部分勞工投票支持賀錦麗的意願。」力挺華茲才是賀錦麗副手最佳人選。

不過民主黨溫和派與媒體人則力挺夏皮洛，MSNBC新聞主持人史卡伯勒(Joe Scarborough)透過社群平台X，公開為夏皮洛辯護並指控反對者的攻擊純粹是「參雜反猶太主義、加薩極端主義與嫉妒心的有毒混合物」。

同時政治行動委員會(PAC)「相信明尼蘇達」(Faith in Minnesota)顧問施蘭茲(Doran Schrantz)過去一周來散布「華茲出任副總統的理由」(The Case for Tim Walz for Vice President)傳單，希望說服賀錦麗。

至於凱利4日突然在社群平台發文：「我的背景與多數政客有所不同。」並強調：「我一生都在海軍與太空總署(NASA)服役，任務永遠擺第一，現在我的使命就是為亞利桑納州打拼。」不過為避免誤解，隨後刪除發文。

賀錦麗 民主黨 亞利桑納州

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