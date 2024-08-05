賀錦麗挑副手進入「醜陋階段」 大金主、利益團體各捧心儀人選

賀錦麗陣營聲稱她周二將宣布副手人選，圖為她上月在呼聲頗高的賓州州長夏皮洛陪同下造訪費城。(路透)

賀錦麗 挑選副手，可能曝露出民主黨 的黨內分裂。紐約時報形容現在進入了「醜陋階段」：黨內溫和派和進步派的金主、利益團體和政治對手努力把握最後機會，為自己屬意的候選人進行游說，保駕護航，同時升高聲量抨擊其他「入圍者」。

賀錦麗陣營聲稱周二將宣布副手人選，聲勢最高的三位人選，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly），周日到賀錦麗華府的家與她會晤。

進步團體批評夏皮洛和凱利，指責他們在關鍵問題上過於保守。聯合汽車工會（UAW）負責人費恩（Shawn Fain）說，凱利 「未真正 」消除工會對他承諾支持勞工立法的疑慮，而該組織對夏皮洛支持的學校代金券政策有 「更大的意見」。

民主黨大部分捐款人對賀錦麗挑誰當副手都沒有異議，但大金主之間存在分歧。親以色列 、矽谷支持親商政策的金主偏好夏皮洛。但有一群進步派活動人士質疑夏皮洛過去的親以色列立場，聲稱他會拉低關注以哈戰爭的進步派選民的投票率。而他自己家鄉的參議員費特曼（John Fetterman）與夏皮洛長期不和，費特曼的顧問之一致電賀錦麗競選團隊，直言反對夏皮洛出線。進步派金主力挺華茲。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）原本是明顯的折衷人選，黨內較自由派和較中間派都有金主支持他。但據了解，貝希爾周日並未參與賀錦麗的最後面談。他的人氣似乎也略遜華茲。兩人周一晚間將分別在明尼亞波利斯和芝加哥出席為賀錦麗募款的活動。截至周日晚間，華茲那場的門票已售罄；貝希爾還沒有。