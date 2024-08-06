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賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

中央社華盛頓專電
明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)
明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

副總統賀錦麗6日宣布副手人選為明尼蘇達州長華茲（Tim Walz），華茲是高中老師出身，說「中西部」的平實語言，不高談價值多提物價，親民感十足像隔壁阿伯；華茲還曾在六四天安門事件發生後不久，前往中國教書。

賀錦麗（Kamala Harris）將代表民主黨角逐今年總統大選。

60歲的華茲（Tim Walz）本來知名度不高，但前總統川普副手范斯（J. D. Vance）連番高分貝攻擊賀錦麗後，華茲不提專有名詞堆疊的論述，反而以更貼近大眾的「怪」（weird）一詞反擊，迅速引發跨世代共鳴，黨內不分輩分跟進喊怪，也衝高他的全國聲量。

華茲「與選民交談，就像他們是他的鄰居一樣。我認為這就是『怪』流行起來的原因」，民主黨策士霍根 （Tim Hogan）7月底對美國「國會山莊報」（The Hill）說。

在賀錦麗眾副手人選中，華茲相對特殊的背景，除了當過美式足球教練，還有於1989至1990年前往中國教書。

他2014年告訴美國之音，當年他們一行人前往香港準備到中國，那時學運已經展開，香港人在維多利亞公園舉行活動聲援中國學生。

「我記得6月4日那天我醒來後看到新聞，得知無法想像的事情發生了。當時我們要做出決定，我很多的同行決定返回美國，不去中國了。而我覺得，當時比任何時候都更應該去中國。」

2014年華茲已離開高中校園，成為明尼蘇達州聯邦眾議員，也是國會及行政部門中國問題委員會成員。他擔心六四事件被人遺忘，「暴政會繼續存在是因為我們遺忘了。六四周年紀念非常重要，和了解這段歷史的人站在一起，講述當時的故事非常重要」。

華茲當時說，身為明尼蘇達州的代表，作為美國政府的代表，「我們和世界上所有自由鬥士同一陣線。我們要清楚地表明這一點」。

10年過去，華茲兩度贏得州長選舉，如今更是賀錦麗副手人選之一。今天還有媒體指出，民主黨重量級人物裴洛西（Nancy Pelosi）也屬意由他出線。

看在明尼蘇達州律師兼民主黨策士阿瑪拉（Abou Amara）眼裡，華茲崛起不意外。阿瑪拉對「國會山莊報」說，在一片雜音中，華茲的溝通方式能迅速讓選民產生共鳴。

阿瑪拉表示，在地民眾知道華茲與民主黨各派系人馬建立關係的能力，「而現在全國也開始看到這一點」。民主黨策士麥肯納（Martha McKenna）也指出，華茲擁有「鄉土魅力及非常穩的紀錄」。

明尼蘇達州數十年來一直是民主黨票倉，但川普（Donald Trump）磨刀霍霍，想把明州由藍「扳紅」。美國總統拜登（Joe Biden）退選前民調顯示，他和川普在當地支持率不相上下。

明尼蘇達州參院前共和黨多數黨領袖科克（Amy Koch）指出，華茲不僅能鞏固明州，還能代表更廣的中西部。阿瑪拉則說，農村背景的華茲可以抗衡范斯的「小鎮出身」牌。光是去年一年，華茲就簽署了管制槍枝、合法化娛樂用大麻等法律。

不過，如果華茲成為賀錦麗副手，共和黨篤定追打他州長任內爭議。

華茲擔任州長後遇到兩大挑戰，分別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察用膝蓋壓脖子將近9分鐘，導致他窒息送醫不治後引發的動盪。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）及新聞網站Axios報導，華茲在疫情期間動用緊急權力、強制戴口罩及關閉企業的做法引發抨擊，明尼蘇達州也發生全國最大規模的疫情詐欺案之一。

華茲也因在佛洛伊德過世後3晚，才派國民兵制止動亂、搶劫和縱火受到質疑。

賀錦麗本周將與副手造訪搖擺州。除了華茲外，屆時可能跟賀錦麗一起現身的人選包括肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、亞利桑納州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）及運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

明尼蘇達州出過二個副總統──韓福瑞（Hubert Humphrey）和孟岱爾（Walter Mondale），現在就看會不會出第三個了。

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