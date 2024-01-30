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送餐聞槍響 芝53歲華人外賣郎中多槍身亡

送餐途中聽到槍響 芝53歲華人外賣郎身中多槍身亡

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
華人送餐員29日傍晚，開車送餐到South Sangamon St. 5700號街區時中槍死亡。(google地圖)
華人送餐員29日傍晚，開車送餐到South Sangamon St. 5700號街區時中槍死亡。(google地圖)

芝加哥警局30日表示，一名53歲的送餐員在29日傍晚開車到芝城南區英格伍德(Englewood)送餐時，遭槍擊致死。警方正在試圖確定該起槍擊案的動機，以及受害者是否為預定目標。根據指出，這名不幸喪命的送餐員為住在橋港區的華裔男性。

警方稱，案發時受害者正開車送餐中，他經過South Sangamon St. 5700號街區時，聽到槍聲並感到疼痛，接著其所駕駛的深灰色本田SUV撞上一輛停在路邊的汽車後停止。警方據報到場後，發現車內男子胸部中了多發彈，經送往芝加哥大學醫院後，由醫院宣布死亡。

警方說，沒有其他人受傷，也沒有搶劫企圖，目前沒有人被拘留，全案由第一區警探進行調查中。根據可靠消息來源稱，該起遭遇致命槍擊案的華人送餐員姓雷。

芝警局日前才對送餐司機和網約車司機提出警告，稱針對這兩類從業人員的持槍搶劫案有所增加，上周在芝市近西區至少發生三起持槍搶劫司機案件。

送餐華男莫名遭槍擊致死的消息傳出，引發華人送餐從業人員的高度關注，一位已經送餐超過10年的華男John說，英格伍德區治安惡名昭彰，不過早期當地治安雖然糟糕，但不至於威脅到送餐員的生命，現在則是越來越失控。

John說，他四年前曾到該區送餐遭搶，之後只要看到送餐地點在比較南區，都直接拒接，「我沒有槍證也沒有槍枝，在目前這個人人有槍的大環境下，寧願少賺一點保命要緊。」

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