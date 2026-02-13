世報舊金山社長于趾琴參訪經文處新館 處長伍志翔賀創刊50周年

世界日報舊金山社長于趾琴（左）與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（右）交流氣氛融洽。（記者夏彥／攝影）

世界日報 舊金山社長于趾琴、總經理李銘濱參訪駐舊金山台北經濟文化辦事處新館，與駐舊金山經文處長伍志翔及團隊座談交流。雙方圍繞服務灣區華人 社群、連結華二代與華三代、深化台美文化與經貿合作等議題深入對談，氣氛熱絡融洽。

世界日報長期深耕灣區華人社區，關注僑界政策動向、教育資源、文化傳承與青年發展。台北駐舊金山經濟文化辦事處作為台灣在灣區的重要窗口，同樣肩負服務僑胞、推動文化交流與經貿合作的使命。雙方在交流中一致認為，面對世代更迭與語言文化環境轉變，如何強化對華二代、華三代的連結與認同，是當前華人社區的重要課題。

伍志翔表示，新世代華裔在美國主流社會中展現卓越表現，但也面臨文化認同與語言傳承的挑戰。他指出，經文處近年積極支持青年交流、傳播繁體字中文教育活動及台美科技產業對接，盼透過多元平台，讓年輕世代在國際舞台上看見自身文化根源的價值。

對此，于趾琴、李銘濱分享世界日報在推動貼近社區活動、關注華人生活、了解海外華人需求上的經驗，期盼透過媒體力量，為華裔年輕世代打造更多發聲與參與公共事務的空間。

適逢世界日報創刊50周年，伍志翔特別向報社表達誠摯祝福，肯定世界日報半世紀以來為僑界傳遞資訊、凝聚社群所做出的貢獻。他指出，資訊快速流動的時代，能夠持續以華文媒體服務社區、記錄僑界發展軌跡，實屬不易，期盼未來持續攜手合作，為灣區華人創造更多正向能量。

會談中，雙方互贈紀念禮品，象徵情誼長存與合作深化。于趾琴代表報社致贈50周年紀念品，伍志翔亦回贈具有台灣本土文化意涵的禮盒，場面溫馨。

隨後，世界日報團隊在駐舊金山經文處新聞組長郭卉蓁帶領下，參觀經文處新館辦公空間與公共區域。新館設施現代明亮，結合灣區城市景觀與綠意設計，展現專業形象與開放氛圍，亦象徵服務僑胞邁向新階段。

參訪過程中，雙方針對未來可能合作方向進一步交換意見，包括共同推動青年論壇、文化節慶報導與產業交流活動等，期盼透過媒體與官方機構的協力，搭建更穩固的社區橋梁。