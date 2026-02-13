我的頻道

羅偉促成舊金山學校重開 18日學生返校

南加2華男經營賣淫網涉30妓院、60女 後果嚴重

世報舊金山社長于趾琴參訪經文處新館 處長伍志翔賀創刊50周年

記者夏彥／舊金山即時報導
世界日報舊金山社長于趾琴（左）與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（右）交流氣氛融洽。（記者夏彥／攝影）
世界日報舊金山社長于趾琴（左）與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（右）交流氣氛融洽。（記者夏彥／攝影）

世界日報舊金山社長于趾琴、總經理李銘濱參訪駐舊金山台北經濟文化辦事處新館，與駐舊金山經文處長伍志翔及團隊座談交流。雙方圍繞服務灣區華人社群、連結華二代與華三代、深化台美文化與經貿合作等議題深入對談，氣氛熱絡融洽。

世界日報長期深耕灣區華人社區，關注僑界政策動向、教育資源、文化傳承與青年發展。台北駐舊金山經濟文化辦事處作為台灣在灣區的重要窗口，同樣肩負服務僑胞、推動文化交流與經貿合作的使命。雙方在交流中一致認為，面對世代更迭與語言文化環境轉變，如何強化對華二代、華三代的連結與認同，是當前華人社區的重要課題。

世界日報舊金山社長于趾琴（左）與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（右）雙方互...
世界日報舊金山社長于趾琴（左）與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（右）雙方互贈紀念禮品。（記者夏彥／攝影）

伍志翔表示，新世代華裔在美國主流社會中展現卓越表現，但也面臨文化認同與語言傳承的挑戰。他指出，經文處近年積極支持青年交流、傳播繁體字中文教育活動及台美科技產業對接，盼透過多元平台，讓年輕世代在國際舞台上看見自身文化根源的價值。

對此，于趾琴、李銘濱分享世界日報在推動貼近社區活動、關注華人生活、了解海外華人需求上的經驗，期盼透過媒體力量，為華裔年輕世代打造更多發聲與參與公共事務的空間。

適逢世界日報創刊50周年，伍志翔特別向報社表達誠摯祝福，肯定世界日報半世紀以來為僑界傳遞資訊、凝聚社群所做出的貢獻。他指出，資訊快速流動的時代，能夠持續以華文媒體服務社區、記錄僑界發展軌跡，實屬不易，期盼未來持續攜手合作，為灣區華人創造更多正向能量。

會談中，雙方互贈紀念禮品，象徵情誼長存與合作深化。于趾琴代表報社致贈50周年紀念品，伍志翔亦回贈具有台灣本土文化意涵的禮盒，場面溫馨。

隨後，世界日報團隊在駐舊金山經文處新聞組長郭卉蓁帶領下，參觀經文處新館辦公空間與公共區域。新館設施現代明亮，結合灣區城市景觀與綠意設計，展現專業形象與開放氛圍，亦象徵服務僑胞邁向新階段。

參訪過程中，雙方針對未來可能合作方向進一步交換意見，包括共同推動青年論壇、文化節慶報導與產業交流活動等，期盼透過媒體與官方機構的協力，搭建更穩固的社區橋梁。

于趾琴表示，作為服務華人的主流華文媒體，將持續關注僑社關切的政策走向與文化議題，並與各界攜手，為灣區華人世代傳承與社區發展貢獻力量。

左起為世界日報舊金山社總經理李銘濱、世界日報舊金山社長于趾琴、駐舊金山台北經濟文...
左起為世界日報舊金山社總經理李銘濱、世界日報舊金山社長于趾琴、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、駐舊金山經文處新聞組長郭卉蓁。（記者夏彥／攝影）
左起為世界日報舊金山社總經理李銘濱、世界日報舊金山社長于趾琴、駐舊金山台北經濟文...
左起為世界日報舊金山社總經理李銘濱、世界日報舊金山社長于趾琴、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、駐舊金山經文處新聞組長郭卉蓁在經文處新館頂樓觀賞舊金山天際線與風景。（記者夏彥／攝影）

世界日報 陪您半世紀

華人 灣區 世界日報

