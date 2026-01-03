谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

我的頻道

記者徐蓓蓓/聖荷西即時報導
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)
從抹茶拿鐵到燕麥奶咖啡，近年來「超級食物」輪番登場。而谷歌趨勢（Google Trends ）近日公布的 2026 年飲食趨勢預測顯示，「黑芝麻（black sesame）」正在快速崛起，搜尋熱度在 2025 年幾乎全面創下新高，被不少食品觀察人士視為「下一個超級食物」。

數據顯示，2025 年美國地區「黑芝麻的整體搜尋量年增近 30%，為歷年最高。與此同時，圍繞黑芝麻的健康、美容與料理相關關鍵字，也同步出現爆發式成長。

 在所有「黑芝麻用途（black sesame for…）」的搜尋中，「黑芝麻護髮（black sesame for hair）」高居第一，與「掉髮（hair loss）」搭配搜尋的熱度更是全年之冠；而「黑芝麻是否有助改善白髮（does black sesame help grey hair）」則成為 2025 年最熱門的「黑芝麻可以？（does black sesame…）」問題。整體來看，「黑芝麻好處（black sesame benefits）」先關的搜尋量也創下歷史新高，顯示消費者正將黑芝麻視為具保健潛力的天然食材。

 不只健康話題升溫，黑芝麻在餐飲界的存在感也迅速擴大。2025 年，「黑芝麻拿鐵（black sesame latte）」與「黑芝麻食譜（black sesame recipe）」搜尋量雙雙衝上歷史高點，反映咖啡館與家庭料理對黑芝麻風味的高度興趣。

在美國過去一年最熱門的黑芝麻相關食品（不含品牌）中，傳統中式甜品仍占要角，包括中式黑芝麻湯（Chinese black sesame soup）、中式黑芝麻糊（Chinese black sesame paste

）；同時，跨文化創意料理也快速冒出，如黑芝麻蒜香美乃滋（black sesame aioli）、黑芝麻捲（Black sesame roll）與黑芝麻蛋糕等，顯示黑芝麻已從華人餐桌走向主流飲食市場。

黑芝麻兼具「天然、植物性、低甜度風味」等特質，又自帶東方養生文化敘事，很容易聯想到抹茶的走紅過程。記者在餐飲評估網站Yelp上搜索黑芝麻，提供「黑芝麻拿鐵」的咖啡和飲品店比比皆是，大有趕超「抹茶拿鐵」的勢頭。此外也不乏售賣「黑芝麻蛋糕」、「黑芝麻曲奇」、「黑芝麻大福」、「黑芝麻奶茶」、「黑芝麻卷」甚至「黑芝麻粥」。

看來隨著咖啡文化與功能性飲食持續發酵，黑芝麻有望在 2026 年躍升為新一代人氣風味，成為甜點、飲品與健康話題中的常客。

尋找你的意義假期 2026年加州四大旅行趨勢出爐

華人車禍理賠「1關鍵被忽略」 白卡負擔的醫療費全被討回

