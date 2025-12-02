我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

舊金山控告10大食品巨頭 賣成癮加工食品害人變胖生病

記者李怡/舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邱信福控告10大食品巨頭，賣成癮加工食品害人變胖生病。（記者李怡╱攝影）
邱信福控告10大食品巨頭，賣成癮加工食品害人變胖生病。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）2日有大動作，代表舊金山市政府，將全美10家最大的食品公司一起告了。他指出，食品巨頭們明明知道超加工食品會讓人變胖、生病、甚至引發糖尿病和心血管疾病，卻還大量生產、強力行銷，讓全國民眾掉進健康危機裡。

被告名單包括克拉夫亨氏（Kraft Heinz）、可口可樂、百事可樂、通用磨坊(General Mills)、雀巢、瑪氏(Mars)、家樂氏（Kellogg Company）等在超市最常看到的品牌。邱信福說，不是消費者不想吃健康，而是這些加工食品太普遍、太容易買，容易上癮。

超加工食品，是那些看起來像食物，但其實是工廠化學組合。官方定義包括糖果、洋芋片、汽水、能量飲、香腸熱狗、速食麵、盒裝起司通心粉、早餐穀片等等。簡單來說，都是在家裡做不出來的產品。

被控告的食品公司生產的深加工食品。（記者李怡╱攝影）
被控告的食品公司生產的深加工食品。（記者李怡╱攝影）

舊金山市衛生局指出，這些食品公司幾十年來大量針對兒童推廣，利用卡通人物、玩具合作、動畫廣告吸引顧客，研究顯示，非裔與拉丁裔孩子看到的不健康食物廣告的比例，比白人同齡族群多出 70%。

受影響社區的糖尿病、心臟病、肝臟疾病都在過去 30 年急速攀升。舊金山加大(UCSF )醫師格林(Kim Newell-Green）表示，現在很多青少年就已經脂肪肝、前期糖尿病。

邱信福辦公室之所以要出手提告，是因為醫療費都是全民買單。目前全美醫療支出已占 GDP 將近 20%，比 1960 年時高出四倍。加州每年在 Medi-Cal（醫療補助）上花費至少 1241 億元，其中近 40 億元是舊金山自己承擔。

糖尿病在舊金山是第八大死因，也造成心臟病、腎衰竭、住院與透析費用暴增。

訴狀內容指出，食品業從 1960 年代開始就吸收菸草業的行銷與成癮設計經驗，把香菸的上癮邏輯搬到食品裡。甚至還有食品公司主管承認，他們能設計一整頓會讓人停不下來的吃法。

舊金山市府希望法院要求食品巨頭，停止誤導行銷、更透明地標示成分。支付部分醫療與公共健康成本。改善對弱勢社區的影響。負責訴訟的合作律師團表示，舊金山這起官司有望成為全國示範，讓更多城市開始控告食品業。

邱信福說，這件事最終是為家庭而做，希望家長和孩子能知道，他們吃進去的是什麼，且不再因企業的貪婪而付出代價。

舊金山 糖尿病 心臟病

上一則

夏威夷旅遊費用飆升 中產階級恐越難負擔

下一則

張建清博士榮退　市議會讚其守護社區三十年貢獻

延伸閱讀

合併擴大或關閉 舊金山聯合學區再議「校園重組」

合併擴大或關閉 舊金山聯合學區再議「校園重組」
2025年灣區多數房產貶值 富裕社區例外 因為「這原因」

2025年灣區多數房產貶值 富裕社區例外 因為「這原因」
「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根
愈來愈多人獨居 舊金山僅44%是家庭住房

愈來愈多人獨居 舊金山僅44%是家庭住房
王兆倫上任市議員 日落區居民擠爆林肯高中力挺

王兆倫上任市議員 日落區居民擠爆林肯高中力挺

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28

超人氣

更多 >
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法