金州勇士致敬華裔社區力量：彭一玲獲頒「影響力勇士獎」

彭一玲（左三）獲得「影響力勇士獎」，和家人、朋友合影。（記者陳曉峰╱攝影）

在近1萬9000名球迷的見證下，七屆NBA總冠軍得主、市值最高的球隊金州勇士，在24日晚對陣猶他爵士的比賽半場，頒發「影響力勇士獎」（Impact Warrior） 給華裔 社區領袖彭一玲（Elaine Peng），表彰她在推動心理健康 教育與社區服務領域的傑出貢獻。彭一玲同時獲得印有姓名的專屬勇士球衣，成為極少數獲此殊榮的亞裔女性之一。

「影響力勇士獎」旨在表彰在教育、健康與福祉、經濟發展及公民參與等領域展現長期領導力、推動社區進步並改善民生的灣區 居民。屋崙市長芭芭拉李(Barbara Lee)向金州勇士推薦彭一玲等數名候選人參與本年度遴選。經評審後，勇士社區基金會最終選定彭一玲為獲獎者，並指出她的貢獻「持續強化社區的韌性，讓灣區變得更安全、更緊密、更充滿關愛」。市長芭芭拉李24日晚也親臨現場，向彭一玲表達祝賀。

彭一玲是知名精神健康倡議者與社會活動家，也是非營利組織 「美國華裔精神健康聯盟」（MHACC） 創辦人兼執行長。多年來，她致力於提升精神健康意識、減少汙名化、推動華裔社區的心理支持。該聯盟運營全美唯一全年無休的華語心理熱線服務（WarmLine），並開設多個互助組和課程，推出手機心理健康應用。聯盟每年服務超過萬名灣區居民，協助4000多個面臨危機的家庭走出困境，數年來成功阻止200多起自殺事件。

彭一玲說，這份榮譽不只是個人獎項，而是對整個華裔社區的肯定。「象徵著我們的聲音、努力與貢獻被更多人看見。能在這樣的舞臺上代表社區，在這個艱難的時刻，我心中充滿感激，也希望藉此讓更多人關注心理健康與社區力量的重要。」

彭一玲表示，服務過程中發現，社區最需要的是「早期支持」。很多人到了崩潰邊緣才敢求助，其實只要早點開口、早點有人陪伴和支持，就能避免悲劇。這十年來，團隊做了大量的社區推廣工作，消除精神健康汙名化。

她回憶，十年前大家談「心理病」會避而不談，時常有自己給人遞名片被拒絕的現象，但現在越來越多人願意主動瞭解、甚至在交談中主動索取名片、資料尋求協助。這是非常正面的轉變。尤其是年輕世代，他們開始理解「精神健康」和「身體健康」一樣重要。「當我們越敢說，社會就越包容。救助不丟臉，而是一種難得的勇氣。只要打開心門，就有希望。」