中文沈浸課程供不應求 教師人才培養停滯

中文沈浸式課程供不應求，項目和教師資源卻在減少。（Angela Roma/ Pexels)

近日，庫比蒂諾聯合學區負有盛名的中文沈浸式課程抽籤結果放榜。有家長以「慘烈」來形容抽籤結果。原因是很多華人家庭都非常期待小孩可以進入這一項目，但實際中籤人數和報名人數相差較大。不少在等候名單上的家長寄希望於3月份私校放榜後，一些中籤的人會放棄抽到的籤，然後可以遞補入學。

庫比蒂諾的CLIP項目是加州 最早的中文沈浸式課程項目之一，採用了雙相沈浸模式，將英語母語的學生與中文母語的學生混合，確保學生可以真正獲得雙語能力。也就是不僅可以聽說讀寫，還同時對兩種文化具有理解力和可以有學術思考能力。

記者了解到，中文該項目從注音和繁體字開始入門，K和1年級的中英文比例為七比三。隨著年級的上升英文比重開始增加，到國中階段中英文比例會達到三比七。希望進入這個項目的家庭不僅有家中習慣說中文的新移民家庭，連很多第二、第三代移民家庭，雖然父母中文都不流利，也希望孩子可以進入這樣的項目，掌握雙語能力。

目前灣區 提供中文沈浸式課程的學校，除去庫比蒂諾的CLIP項目外，還包括舊金山 的華美國際學校（CAIS)、柏克萊的樹人國際學校以及屋崙的育明學校等。包括耀中國際、半島國際學校等在內的私立學校也提供非常豐富的中文課程。

根據魏斯（Elizabeth Weise)在中文沈浸課程訊息網站https://miparentscouncil.org/2019年6月提供的統計數字，加州當時有77所學校開設了中文沈浸式課程。然而新冠疫情期間，由於生源流失以及財政緊張等原因，不少學校不得不關閉了這一項目。其中以舊金山聯合學區受到的影響比較大。

教師資源方面，灣區原本至少有聖荷西州大，聖塔克拉拉大學以及舊金山州立大學三所高校提供中文雙語教師證書課程。目前，雖然聖荷西州大和聖塔克拉拉大學的雙語教師證書項目都有保留，但都只提供西語雙語教師證書課程。