我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

川普談空難怪罪DEI釀飛安 點名前同志運輸部長

山景城魔法橋遊樂場開放 打造包容性遊戲空間

記者龔玥╱聖荷西即時報導
公園為不同需求兒童提供多種設施。(記者龔玥╱攝影)
公園為不同需求兒童提供多種設施。(記者龔玥╱攝影)

近日，位於山景城倫斯多夫公園（Rengstorff Park）的魔法橋遊樂場開放，為所有兒童提供無障礙、包容性的遊戲體驗。遊樂場由魔法橋基金會（Magic Bridge Foundation）聯合山景城、聖塔克拉拉縣以及社區力量共同打造，致力於為所有年齡和能力的兒童創造一個安全、互動和充滿樂趣的遊玩環境。

在體驗過魔法橋遊樂場後，山景城高中區副校長科恩斯（Tida Coons）表示：「作為一名殘疾人和一個殘疾孩子的父親，在山景城擁有這樣一個包容性的遊樂場對我來說意義重大。」

在開幕儀式上，市長卡邁（Ellen Kamei）帶著兒子一起參加：「這個包容性的遊樂場不僅是一個玩耍的地方，更是一個讓不同能力的人們聚集在一起、探索、想像並建立友誼的空間。它體現了我們打造一個所有人都屬於的社區的承諾，也促進了人與人之間的聯繫和包容。」

此外，加州議員伯曼（Marc Berman）、前市長肖瓦特（Pat Showalter）和羅森堡（Ken Rosenberg）、聖塔克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian），以及多位社區代表也到場，共同慶祝這一時刻。

魔法橋基金會及其建築合作夥伴感謝山景城市政府、聖塔克拉拉縣以及慷慨的社區居民，使這個夢想得以實現。魔法橋遊樂場的規畫始於2017年10月，當時市議會授權與魔法橋基金會合作，著手設計一個包容性的遊樂場。項目還獲得了來自聖塔克拉拉縣的贈款支持，使計畫得以順利推進。在慎重評估後，市府最終選定倫斯多夫公園作為遊樂場的建設地點。2020年5月，市政府舉行了一場虛擬社群會議，廣泛徵求居民意見，以確保設計能夠滿足所有人的需求。隨後，專案獲得市議會批准，並於2021年9月正式破土動工。

遊樂場結合創新設計，為不同需求的兒童提供多種遊戲設施，包括一個劇場與舞臺，由藝術家巴特勒（Barbara Butler）設計均採用可持續木材和無毒桐油建造。色彩由山景城居民線上投票選出。遊樂場內設有三個Hideaway小屋，為自閉症兒童及需要安靜空間的孩子提供休息區域。多功能遊戲設施包括適合各年齡段的座椅、可容納多人的搖擺玩具、旋轉木馬以及特別設計的「坐著著」滑梯，為需要更多時間的兒童提供友好環境。

除了遊戲設施，遊樂場還融入了藝術與社交空間，慈善角畫廊展示來自舊金山創意探索工作室（SF Creative Exploration Studio）殘疾藝術家的原創作品，，遊樂場設有多個野餐區、遊戲桌，以及由領英贊助的「善良之灣」（Kindness Bay），鼓勵社區成員之間的交流與對話。

山景城市長卡邁發言。(記者龔玥╱攝影)
山景城市長卡邁發言。(記者龔玥╱攝影)
每一個進來的孩子可以領一副墨鏡。(記者龔玥╱攝影)
每一個進來的孩子可以領一副墨鏡。(記者龔玥╱攝影)
山景城魔術橋遊樂場開放。(記者龔玥╱攝影)
山景城魔術橋遊樂場開放。(記者龔玥╱攝影)
魔法橋代表發言。(記者龔玥╱攝影)
魔法橋代表發言。(記者龔玥╱攝影)

加州 投票 舊金山

上一則

舊金山宣布舉辦首屆音樂周 振興城市經濟

下一則

北加州中華文化學習中心舉辦2025台灣親子遊學營

延伸閱讀

保富銀行捐款25萬 支援洛縣災後重建

保富銀行捐款25萬 支援洛縣災後重建
佛光山佛立門祈福 共祝社區與世界和平

佛光山佛立門祈福 共祝社區與世界和平
加州社區健康診所 預算恐亮紅燈

加州社區健康診所 預算恐亮紅燈
寇里社區大會 議員、警長與居民交流

寇里社區大會 議員、警長與居民交流
社區口譯服務資源庫 擴大移民語言服務

社區口譯服務資源庫 擴大移民語言服務

熱門新聞

Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

聊天機器人GameOn執行長及華裔妻 涉詐騙投資人被控25罪

2025-01-29 17:11
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20

超人氣

更多 >
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間

12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間