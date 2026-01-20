我的頻道

看中戰略與稀土？川普奪格陵蘭恐接手1兆元錢坑

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送多家超市

編譯陳盈霖／即時報導
美國食品暨藥物管理局（FDA）發布公告指出，一款去年因存在嚴重細菌汙染風險而被召回的黃鰭鮪魚（Yellowfin tun），因經銷商作業失誤，仍被誤送至美國多州零售門市。（FDA）
洛杉磯福斯電視台FOX 11報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）發布公告指出，一款去年因存在嚴重細菌汙染風險而被召回的黃鰭鮪魚（Yellowfin tun）罐頭，因經銷商作業失誤，仍被誤送至美國多州零售門市。

FDA表示，Genova黃鰭鮪魚罐頭最初於2025年2月，因拉環式罐頭蓋密封存在製造缺陷，恐導致滲漏或受肉毒桿菌（Clostridium botulinum）汙染被召回。該細菌是一種致命的食物中毒病原體。根據FDA，製造商Tri-Union Seafoods發現，此批被召回的罐頭，竟由第三方經銷商誤送至以下零售通路：

Meijer超市：伊利諾、印第安納、肯塔基、密西根、俄亥俄、威斯康辛等州。Giant Foods超市：馬里蘭、維吉尼亞等州。另外，加州的Safeway、Albertsons、Vons、Pavilions等超市也有販售。

受影響的產品資訊：Genova橄欖油黃鰭鮪魚5.0盎司四入裝罐頭（Genova Yellowfin Tuna in Olive Oil 5.0 oz 4 Pack）、

商品序號UPC4800073265。罐頭代碼：S84N D2L（最佳賞味期限2028年1月21日）。 罐頭代碼：S84N D3L（最佳賞味期限2028年1月24日）。

Genova特級初榨橄欖油海鹽黃鰭鮪魚5.0盎司（Genova Yellowfin Tuna in Extra Virgin Olive Oil with Sea Salt ）。

商品序號UPC4800013275。罐頭代碼：S88N D1M（最佳賞味期限2028年1月17日）。

FDA提醒消費者，即使產品外觀看起來或聞起來並無異狀，也不應食用。若身體出現不適應立即就醫。消費者可將產品退回購買處以獲得全額退款，也可直接丟棄或聯繫Tri-Union Seafoods申請更換。電子郵件[email protected]，致電833-374-0171，美東時間上午9時至下午5時。

美國農業部（USDA）食品安全與檢驗局指出，肉毒桿菌中毒是一種危及生命的疾病，由攝入肉毒桿菌生長過程中，產生的強效神經毒素引起。美國農業部表示，過去肉毒桿菌中毒主要與家庭自製罐頭食品有關，但近幾十年來，肉毒桿菌中毒病例也與一些食物有關，如未冷藏的自製莎莎醬、鋁箔密封的烤土豆、蜂蜜（嬰兒肉毒桿菌中毒的主要原因）、油浸大蒜與傳統醃製或發酵的魚類等。

FDA 農業部 加州

上一則

台女導演浪漫旅居 蟲咬、深夜怪聲 被報警「當流浪漢」

