南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助

警方也公布In-N-Out監視器畫面，顯示嫌犯將鈔票交給店員的過程。（格蘭岱警方提供）
為以假換真，兩年輕女賊用假鈔去餐廳消費。格蘭岱警方9日表示，兩名來自長堤市的女嫌，在南加約十家In-N-Out使用假鈔消費，給餐廳帶來經濟損失，警方呼籲店家小心假鈔。

據KTLA電視台報導，嫌犯是長堤市24歲居民Auriona Lewis和26歲Tatiyanna Foster。他們面臨偽造貨幣及重大竊盜的重罪指控。 警方表示，調查始於2025年10月21日，當天格蘭岱一家In-N-Out漢堡店發生可疑事件。調查發現，這起事件與橫跨洛縣及橙縣多家In-N-Out門市的犯罪有關。調查人員發現，嫌犯成功詐騙約十家餐廳，使用假鈔造成其財務損失，並對店家營運造成干擾。

警方同時公布假冒的100美元鈔票照片，及兩張日期為2025年9月29日的收據。其中一張點Flying Dutchman祕密菜單品項，由兩片牛肉與兩片起司組成，不含麵包，總價為5.93美元，並以100美元鈔票支付，顧客拿走找零。

另一張收據則是2.53美元的薯條訂單，同樣使用100美元鈔票付款。警方也公布In-N-Out監視器畫面，顯示嫌犯將鈔票交給店員的過程。

去年10月30日，格蘭岱警方金融犯罪偵查人員、K-9警犬小組及美國法警在Palmdale逮捕嫌犯Auriona Lewis。警方表示，她身上持有與格蘭岱案件相符的假鈔，並查獲多張禮品卡與收據，相信與類似的詐騙行為有關。另外一名嫌犯Foster則於去年12月被捕。

警方表示，這起案件凸顯無論金額大小，都必須嚴肅看待金融犯罪。假鈔詐騙直接影響在地商家與員工，警方同時呼籲，一旦發現疑似假鈔，應立即通報。

In-N-Out總部位爾灣，該公司在接受KTLA採訪時表示，除洛縣和橙縣外，河濱縣、聖地牙哥縣分店也成為此次詐騙行動目標。

格蘭岱警方同時公布假冒的100美元鈔票照片及兩張日期為2025年9月29日的收據。（格蘭岱警方提供）
兩名來自長堤的嫌犯在南加約十家In-N-Out漢堡使用假鈔消費，給餐廳帶來經濟損失，警方呼籲店家小心假鈔。圖為示意圖。（In-N-Out公司網頁）

