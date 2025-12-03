我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

資本利得稅考量下 老人選擇留房給子女當遺產

霸王餐女王欠租遭驅逐 紐約業者控微網紅詐騙

FDA警告立即停用 知名公司常用產品已致7死、736例重傷

洛杉磯訊
血糖儀感測器故障，已導致7死、736相關的不良事件。（示意圖取自Unsplash.com）
血糖儀感測器故障，已導致7死、736相關的不良事件。（示意圖取自Unsplash.com）

美國食品暨藥物管理局（FDA）2日表示，雅培糖尿病護理公司（Abbott Diabetes Care）發現其生產的某些血糖儀感測器故障，可能導致數百起相關的不良事件和多起死亡案例，警告患者立即停用。

據FOX、CBS等多家媒體報導，雅培公司表示，其內部測試發現，FreeStyle Libre 3和FreeStyle Libre 3 Plus血糖儀中的部分感測器，可能提供錯誤的低血糖讀數。截至11月14日，雅培稱，已收到736起可能與此問題相關的不良事件報告，其中57起發生在美國；另有7例死亡案例，可能與感測器故障有關，但這些病例均不在美國。

糖尿病患者依賴血糖讀數管理治療方式，錯誤的低血糖讀數，可能導致碳水化合物攝取過量、漏服或延遲注射胰島素等。該公司稱，這些決定「可能造成嚴重健康風險，包括潛在傷害甚至死亡」。

雅培公司已於11月24日向所有受影響客戶發通知信，該公司表示，此次感測器問題，與生產Libre 3和Libre 3 Plus感測器的多條生產線中的一條有關。約300萬台設備受影響，其中一半估計已過期或使用過。FDA指出，所有使用Libre 3或Libre 3 Plus感測器的用戶，都應檢查其型號和設備標識符，以確認是否受影響。

受影響的產品FreeStyle Libre 3 Sensor，型號72081-01、72080-01，唯一設備標識碼（UDI-DI）為00357599818005、00357599819002。受影響的FreeStyle Libre 3 Plus Sensor，型號78768-01、78769-01，唯一設備標識碼（UDI-DI）00357599844011、00357599843014。感應器的序列號可在配套手機應用程序或讀取器中找到，同時也印在感應器或包裝盒底部的標籤上。

雅培公司和FDA表示，所有受影響設備的使用者都應立即停使。患者可登入www.FreeStyleCheck.com網站，選擇CONFIRM SENSOR SERIAL NUMBER選項，核實感應器是否在受影響之列，並申請免費更換設備。

據FDA信息，FreeStyle Libre 3的讀取器及手機應用程序不受影響，其他Libre系列產品，如FreeStyle Libre 14 day、FreeStyle Libre 2、FreeStyle Libre 2 Plus或Libre Pro sensor、以及其他雅培可穿戴設備亦未受影響。

雅培公司指出，當感測器讀數與症狀或預期不符時，患者應使用血糖儀或FreeStyle Libre 3閱讀器上的內建血糖儀來制定治療方案。美國用戶如出現不良反應、遇到質量問題或有疑問，可聯繫雅培糖尿病護理公司，電話1-833-815-4273，或訪問網頁www.freestyle.abbott/us-en/support/contact-us.html。

血糖 FDA 糖尿病

上一則

職場升遷靠實力？長相好看竟很能加分

延伸閱讀

「賣加工食品害人變胖」10大食品巨頭 被舊金山市府告了

「賣加工食品害人變胖」10大食品巨頭 被舊金山市府告了
舊金山控告10大食品巨頭 賣成癮加工食品害人變胖生病

舊金山控告10大食品巨頭 賣成癮加工食品害人變胖生病
7旬糖尿病婦平時不愛測血糖 飆破500...嚴重敗血症險送命

7旬糖尿病婦平時不愛測血糖 飆破500...嚴重敗血症險送命
台灣新AI預測系統 一管血揪冠心病、糖友腎病變

台灣新AI預測系統 一管血揪冠心病、糖友腎病變
糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖

糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖
可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整

可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
黃泰河（左）與妻子迪亞茲（右）於今年結婚，原本盼透過合法管道取得綠卡，卻在移民局面談時突遭ICE拘留。（GoFundMe截圖）

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
在美國定居的一對華人移民夫妻，為了給家庭及孩子們提供依靠，在異鄉努力打拚，11年間生下六個孩子。（樂艷秋提供）

幫孩子找依靠 華女移民到美11年生6娃成大家庭

2025-11-26 14:19

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章