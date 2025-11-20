亞裔男亂發電郵 威脅小學濫射 後果慘了...

亞裔男羅立（Lee Lor，音譯）威脅在Shoal Creek小學發動大規模槍擊。圖為Shoal Creek小學。（取自Shoal Creek小學官網）

NBC 7電視台報導，使用電子郵件威脅在聖地牙哥Shoal Creek小學發動大規模槍擊 的亞裔男羅立（Lee Lor，音譯），19日被判處兩年監禁；但由於他在羈押期間已服刑足夠時間，可立即獲釋。

40歲的羅立，2023年12月寄出一封威脅性電郵，被陪審團裁定犯重罪刑事威脅罪。該電郵促使警方緊急部署到校園周邊，羅立於案發當晚被捕。檢方指出，這封電郵，只是他數月內寄出的400多封類似威脅郵件之一，他在信中揚言要對距離其住處不到一英里的Shoal Creek小學展開槍擊。

在2023年12月的電郵中，他明確表示將於學校「進行大規模槍擊」，並附上校址。而其他威脅電郵的內容，更包含「我要謀殺一群孩子」與「孩子們會死，父母無能為力，這會讓我露出笑容」等。

羅立寄出的威脅電郵，並非直接寄給學校，他多是回覆垃圾信件，內容卻幾乎一致、皆威脅槍擊Shoal Creek小學。其中一封在12月1日寄出的電郵，進入比佛利山 一女子的垃圾郵件匣，該女子察覺後報警。

兩年刑期已達此罪可判處的最高刑度。法官韋瑟斯（Theodore Weathers）除判刑外，也下令州假釋官員為羅立提供心理健康 與藥物濫用治療，強調這是其後續管理與復健的重要部分。

羅立的辯護律師Lucas Hirsty曾請求將罪名降為輕罪，並允許羅立接受心理健康或軍事退役轉向計畫，甚至撤銷定罪，但遭法官駁回。

羅立在量刑時未發言，但Lucas Hirsty表示，他的當事人希望向Shoal Creek小學的校長奧莫托（Harmeena Omoto）與學校致歉。

奧莫托校長在審判期間作證稱，如今在校園內仍感到不安，對「每一個突兀聲響、每一輛在校附近減速的車輛、每一位陌生人」都高度警戒。

去年，一法官曾因羅立的威脅未直接寄給學校，而駁回案件；但檢方後續重新提出刑事威脅指控，最終促成此次定罪。