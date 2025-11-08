小心 年長者打匹克球 這項損傷激增

匹克球（Pickleball）在全美迅速竄紅。（示意圖取自Pexels）

ABC 7電視台報導，近年匹克球（Pickleball）在全美迅速竄紅，但隨著這項快節奏運動的流行，相關運動傷害也同步攀升，特別是在50歲以上的球員之間，嚴重的眼部傷害，呈明顯上升趨勢。

南加州 的格蘭岱Adventist醫療中心急診醫學專家卡迪略（Dr. Anthony Cardillo）表示：「人們在比賽中常因跌倒受傷，也有許多肩部損傷病例。現在看到很多『匹克球肘』（Pickleball Elbow），那是由於頻繁、快速揮拍所造成。」

來自格蘭杜拉（Glendora）的迪（Anne Ruby Dee）一個月前接觸匹克球，不久便因試圖接球時扭傷膝蓋而受傷。她說：「我當時為救球扭到膝蓋，現在仍在冰敷中。」

卡迪略指出，除肌肉與關節 損傷外，另一類傷害也正在迅速增加——眼部外傷。

他說：「我們遇到越來越多眼部受傷的案例，常見的情況是被球或球拍直接擊中臉部。」

根據「美國醫學會眼科學期刊（JAMA Ophthalmology）」的最新研究，2024年全美估計有1250起匹克球相關眼部傷害，自2005年以來，累計已超過3000起。研究指出，2021年至2024年，每年約新增400起病例。

研究也顯示，50歲以上球員約占所有眼部傷害案例的70%，可能與年齡增加導致的肌肉力量、骨密度及平衡能力下降有關。大多數受傷源於被匹克球或球拍擊中，或因跌倒所致。

卡迪略提醒：「許多球員在揮拍時不夠小心，容易打到隊友或被球擊中。這項研究提醒大家提高警覺，建議配戴運動護目鏡以避免眼部傷害。」

儘管如此，迪並未放棄這項運動。她表示，不確定是否會在比賽時戴護目鏡，但膝蓋受傷並未阻止她參加即將在拉肯亞達鄉村俱樂部（La Canada Country Club）舉行的「Posh匹克球錦標賽」。

「我真的很享受匹克球」，她說，「我的丈夫、孩子和朋友們都很喜歡。這項運動帶來很多樂趣。」