關稅戰火波及？ 好市多雞蛋已出現在臉書轉售

消費者搶購雞蛋。（抖音截圖）

根據財星雜誌（Fortune）報導，隨著川普（Trump）政府對墨西哥、加拿大與中國三大美國貿易夥伴宣布新關稅 政策，消費者湧入超市和大型零售商，搶購雞蛋 等日常必需品，以期在關稅生效前避開漲價。（3日川普對墨西哥的關稅政策延後一個月實施。）

其中，雞蛋市場可謂「一團混亂」。在關稅政策實施前，因禽流感 爆發導致全美雞蛋供應短缺，價格高漲，包括好市多（Costco）在內的各大零售商都出現不少排隊等待搶購雞蛋的消費者。根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，從去年11月到12月，雞蛋價格上漲8.4%，美國農業部（U.S. Department of Agriculture）報告指出，禽流感已感染全美近2300萬隻雞，導致全國性雞蛋短缺。

即使想在好市多批量購買雞蛋的消費者，看到價格也感震驚。根據消費者上傳至抖音（TikTok）影片和Reddit貼文顯示，大批顧客排隊搶購雞蛋，破裂的蛋散落走道上，甚至有人在臉書（Facebook）上轉售雞蛋。目前洛杉磯好市多兩打雞蛋售價7.69美元，一些顧客稱部分超市蛋價是這個的兩倍。

一位用戶於抖音影片上說「人們瘋狂購買好市多雞蛋」。「若你想從好市多購買雞蛋，請在它開門前抵達，我上午9時就到這裡。」另一段影片顯示好市多門外大排長龍，數十名消費者搶購多箱雞蛋。另一張照片則出現滿地散落的雞蛋，配文寫到「美國，我們還好嗎？」不僅如此，根據Reddit討論區，儘管Meta政策禁止銷售動物產品（生魚、生肉或生雞蛋等），然一些農場主和用戶巧妙避開這些敏感詞彙，在Facebook的 Marketplace高價販售雞蛋。

川普宣布對加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅，對中國商品徵收10%，這些政策實施後，消費者可能會看見一些進口商品價格出現明顯差異。根據荷蘭國際集團ING日前發布報告稱，關稅可能對經濟造成每人約835美元，每個四口之家約3340美元影響。其他可能因關稅大幅漲價的商品包括水果、蔬菜、牛肉、炸薯條與楓糖漿等。