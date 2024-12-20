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富樂頓長青會歲末聯誼 橙僑中心推i僑卡送祝福

橙縣訊
橙僑中心主任蕭蓓如(左1)與富樂頓華人協會會長劉宜靜(右2)介紹「i僑卡」申辦送2025年僑務委員會月曆「僑見樂活台灣」活動。(橙僑中心)
橙僑中心主任蕭蓓如(左1)與富樂頓華人協會會長劉宜靜(右2)介紹「i僑卡」申辦送2025年僑務委員會月曆「僑見樂活台灣」活動。(橙僑中心)

富樂頓華人協會暨富樂頓中文學校所屬長青會於17日舉辦歲末敬老聯誼會，活動圓滿舉行，活動吸引了大批會員及社區長者參加，現場洋溢著歡樂與溫馨的氣氛。

活動開場，由長青會代理會長楊睿主持，他表示：「敬老尊賢是我們文化的重要傳統，透過這次聯誼活動，不僅表達對長者的敬意，也希望藉此增進會員之間的交流，為長者帶來更多的溫暖。」富樂頓華人協會會長劉宜靜致詞，特別感謝會員們一年來對協會的支持，未來將持續舉辦更多具有意義的活動，促進華人社區的凝聚力與幸福感。富樂頓中文學校校長李惠雅也感謝會員熱情參加。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如致詞表示：「華人文化重視家庭與團結，看到這麼多長輩和會員歡聚十分欣慰，在歲末年終也祝福大家共同迎接新一年的幸福與喜悅。」在活動中，也向大家介紹僑委會「i僑卡」，此數位卡不僅全球適用，也提供海外僑胞享有回台購買伴手禮、健檢醫療專案、旅遊住宿、美食餐飲以及全球特約商店購物皆能享優惠，並號召大家踴躍參加「揪團辦i僑卡」送2025年僑務委員會月曆「僑見樂活台灣」活動，讓僑胞回台皆能一起「樂遊台灣、享優惠」。

聯誼會準備內容豐富多元的節目，特別設計了「好運連連」遊戲，參加者需尋找現場的八位朋友，互相認識並完成賓果遊戲，帶來許多笑聲與互動。活動還包含幸運抽獎、傳統賓果遊戲與趣味猜謎，讓每位參與者玩得不亦樂乎。離席時每位嘉賓滿載著禮品，臉上更是洋溢著滿足的笑容，充分展現活動的成功與熱鬧氛圍。

此次歲末聯誼會，不僅是感恩與團聚，並且也展現華人文化傳統與社區關懷。在協會會長劉宜靜及長青會的用心籌劃下，活動讓長者感受到濃濃的節日氣氛，也讓會員之間的情誼更加深厚。

橙僑中心主任蕭蓓如、富樂頓華人協會會長劉宜靜、富樂頓中文學校校長李惠雅(第一排右...
橙僑中心主任蕭蓓如、富樂頓華人協會會長劉宜靜、富樂頓中文學校校長李惠雅(第一排右至左)與大家大合照留影。(橙僑中心)
圖4大家開心一起唱經典歌曲-愛拼才會贏。(橙僑中心)
圖4大家開心一起唱經典歌曲-愛拼才會贏。(橙僑中心)

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