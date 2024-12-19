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助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

【洛杉磯訊】
司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。圖為孫耀寧（右三）參與導演的南加地區華人春晚。（本報資料照片）
司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。圖為孫耀寧（右三）參與導演的南加地區華人春晚。（本報資料照片）

司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。孫耀寧還曾為南加州某市議員在2022年競選時擔任競選經理。

根據司法部，今年64歲的孫耀寧是奇諾岡市（Chino Hills）人，他19日早上被捕。根據訴狀，孫耀寧充當中共間諜，並於另一名中共間諜陳軍合謀行事。陳軍上個月被判刑，他曾充當中共間諜，試圖推翻法輪功，該組織在中國被禁止。

對孫耀寧的訴狀書中寫到，孫耀寧是南加州某位市議員的「私人密友」，並在她2022年競選市議員時，擔任其競選團隊經理。在競選期間，孫耀寧曾對陳軍表示，他為讓這名市議員當選，做出很多努力。而陳軍曾向中共官員表達中國可以「影響」南加本地民選官員，特別是在台灣問題上。2022年11月，在這名市議員當選後，陳軍要求孫耀寧對選舉一事向中國政府報告，而孫耀寧當時對此表達積極態度並表示感謝。陳軍對這名當選的民選官員發信稱，「做得好，我希望你可以繼續做好工作，讓中國人驕傲。」

在這名市議員當選後的一個月，陳軍在羅蘭岡（Rowland Heights）與孫耀寧等吃午餐，陳軍對此定義為中國官員「核心成員午宴」。結束後，陳軍將此次聚餐稱為「成功」，成員們同意建立一個「中美友誼促進聯合會」。儘管那名市議員未參加這場午宴，陳軍已將她描述為該聯合會的一份子，孫耀寧擔任該協會副主席。陳軍對中國政府匯報，「這是我們的基礎團隊。」

2023年初，陳軍指示孫耀寧再次向中國官員匯報，「你與我共同培養和輔助**（市議員）的成功。」在孫耀寧2023年2月寫的草稿報告中，他介紹自己的背景包含打擊「脫離中國的勢力。」並吹噓，「我最驕傲的，是在2022年美國期中選舉中，計畫、組織我的團隊為**（市議員）贏得選舉的勝利。」陳軍指導孫耀寧在報告中加入這名市議員和其他高層政治人物聯繫的部分，並稱這名市議員為「政治新星」。兩人還討論過去對抗台獨勢力遇到的困難，以及如何對抗法輪功勢力等。

2023年2月，陳軍和孫耀寧向中國政府第二次匯報，要求八萬美元預算。兩人還曾商量一起回中國面見「領導」，陳軍曾要求孫耀寧會見洛杉磯中國領事館領事。2023年8月底，孫耀寧和這名市議員一起回中國。

若對孫耀寧的指控成立，他最高可面臨10年監禁。

陳軍（左）與中國國家主席習近平握手。（司法部提供）
陳軍（左）與中國國家主席習近平握手。（司法部提供）

間諜 南加 中共

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