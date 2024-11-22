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孫雯案大量文件需翻譯 延至明年1月出庭

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州長霍楚的前副幕僚長孫雯(右)，及丈夫胡驍(中)此前出庭。(本報檔案照)
紐約州長霍楚的前副幕僚長孫雯(右)，及丈夫胡驍(中)此前出庭。(本報檔案照)

遭控為北京政府工作的前紐約州府官員孫雯(Linda Sun)及其丈夫胡驍(Chris Hu)，21日在紐約聯邦東區法院出庭，因檢方還未向辯方提供掌握的證據材料，加上大量的書面和電子文件需要翻譯，本案將延至明年1月再出庭；據悉，被告的辯護團隊此前曾向法官提出撤銷案件的動議，指檢方是因孫雯夫婦的銀行積蓄太多而無法相信他們的清白。

21日開庭，辯方律師指多次與檢方接洽，徵詢其手上的證據，但檢方團隊屢次表示仍在處理中，還未能提供給對方；檢方則回覆，曾從被告的家中搜走電腦、Ipad等電子產品，但沒密碼無法獲得權限，並推測孫胡不會提供，所以並未詢問，如此可能無法呈交作為證據。

對此主審法官科根(Brian M. Cogan)認為，無論孫胡是否給出密碼，檢方應在很早之前便開口詢問，「或許結果會出乎意料」；他指示檢辯雙方密切溝通，看孫胡是否願意提供密碼，加速證據交換，另一方面也理解大量的中文材料需要翻譯，為給雙方充足的時間準備，他將出庭日期定到明年1月。

據悉，孫雯的律師曾向法院提出撤銷案件的動議，指孫雯是因她的財富和族裔背景而被控罪，辯護律師寫道，「起訴書的模糊和誤導性其實不令人意外，儘管已有即時指控，但實則與外國影響力無關，這份起訴書是涉及金錢的」；以檢方的角度來看，孫胡的銀行戶口裡有太多錢，故認為其中一定有邪惡的理由。

辯方律師還指出，由於孫雯為華人，她被視作為中國的外國代理人。檢方一直提到要遵守國家道德規則，故而最終得出結論，「當一名華裔女性據稱收到其他中國人未申報的禮物時，她一定是被中國付錢收買的。」

去年初孫雯試圖向一名中國官員發出紐約州長簽發的公告，按理需要高級職員的批准，她據稱直接找上另一名工作人員，最終對方將裱框的公告寄到她位於長島的個人住家，孫雯之後還向這名工作人員回送了一個禮籃和酒；對此，辯護律師未否認孫雯有做過這些事，但堅稱並未違反「外國代理人登記法」，並指若孫雯現在是做了跟指控相反的事，譬如促成紐約和台灣之間的合作，「依照檢察官的立場，也有人會說她應該被控罪。」

至於孫雯夫婦被指收了數百萬元的好處作為回報，孫雯的辯護律師將這項罪名歸咎於胡驍，強調起訴書的指控是針對胡驍，孫雯並未參與其中，「起訴書必須提供證據，證明孫雯知道這些收益是非法的事實，但起訴書並沒有提到。」

外國代理人 紐約州 長島

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