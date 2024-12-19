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僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

本報記者╱洛杉磯即時報導
孫耀寧（右）2014年曾參與時任亞利桑那州長Brewer Janicek（中）訪華行程。（中國健康日報）
孫耀寧（右）2014年曾參與時任亞利桑那州長Brewer Janicek（中）訪華行程。（中國健康日報）

南加州華人孫耀寧19日涉嫌協助中共滲透美政界被捕。孫耀寧在南加僑界活躍多年，以大型文藝演出的總導演被社區所熟悉。他創辦並擔任導演的美國華人春晚，在南加走過20個年頭。這位僑界人士口中才華橫溢、精通樂器的「文人」，如今成為司法部口中的「中共間諜」。

南加州僑界活躍人士、餐廳老闆鹿強聽到孫耀寧被捕十分震驚，他稱兩人是好朋友。對好友被司法部稱為「中共間諜」，他「完全沒有意料到。」鹿強表示，孫耀寧在社區很熱心腸，是個「文人」；他本身是二胡演奏家，多年來為洛杉磯華人社區很多文藝演出擔任過導演。鹿強說，前幾天孫耀寧還對他說，要導演下個月舉辦的華人春節聯歡晚會。該晚會去年也有舉辦，同樣是孫耀寧操刀，地點是在亞凱迪亞市（Arcadia）。

孫耀寧發起並擔任總導演的美國華人春晚，在南加頗具影響力。該春晚每年都以「四海」為主題，已經舉辦20年。根據本報此前報導，孫耀寧擔任2025年的主題為「四海同樂 金蛇迎春」美國華人春節晚會、全球華人菁英獎暨英雄杯頒獎典禮的總導演。該晚會原定2025年1月26日舉行。目前尚不清楚是否還能繼續進行。主辦人曾稱，該春晚最多時，有超過900人參加。

鹿強表示，孫耀寧確實與陳軍和林峰走得比較近。陳軍和林峰因充當中共間諜，均於2023年5月被捕，兩人均於月前被定罪，分別判處20個月及16個月監禁。但是鹿強不認為孫耀寧與中共有交集。他質疑，「有什麼證據？」「亂扯。」被問及孫耀寧與司法部訴狀中提及的那名市議員關係，鹿強說，「是男女朋友」。

記者致電、發短信給司法部所稱、孫耀寧的「私人密友」市議員，截至發稿沒有收到回覆。根據本報過去多篇報導，兩人曾一起舉辦眾多活動，包括疫情期間為警局捐贈口罩，小朋友才藝大賽等。美國司法部在新聞稿中稱，孫耀寧在這名市議員2022年競選時，擔任其競選團隊經理。記者致電該市市長與另一名市議員，市議員表示，他無可奉告，有問題可以找該市警局；市長則未回覆。

根據維基百科，孫耀寧是中國江蘇省南京市人，他20世紀90年代旅居美國，2004年開始創辦並指導「美國華人春節聯歡晚會」，目前他是美國N&N傳媒集團創辦人兼董事長。孫耀寧參與指導過眾多文藝演出，包括參與策劃2012年歡迎時任中共中央政治局常委兼國家副主席習近平訪美的洛杉磯音樂會。參與策劃創立中國僑聯「親情中華」品牌晚會等。孫耀寧還曾參與美國政要的訪華之旅，例如2014年參與時任亞利桑那州長Brewer Janicek的訪華行程。

此外，孫耀寧還擔任或曾擔任多個僑團負責人。包括美國文化藝術聯合會會長、美國華人聯合總會副會長、美中文化協會副會長及中國華僑國際文化交流促進會理事等職。

維基百科有詳細的孫耀寧介紹。（取自維基百科）
維基百科有詳細的孫耀寧介紹。（取自維基百科）

華人 中共 司法部

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