她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統

新任洛杉磯水電局總經理基紐尼斯。(洛杉磯水電局提供)

洛杉磯 市議會日前通過洛杉磯水電局(Los Angeles Department of Water and Power)新任總經理的任命案,由太平洋瓦電(Pacific Gas and Electric)負責電力的資深副總金紐尼斯(Janisse Quiñones)接任將退休 的亞當斯 (Martin Adams)。亞當斯原定3月底退休,但同意暫時留任以待新人,金紐尼斯則隨時可以走馬上任。

金紐尼斯任命案的另一個亮點是,她的年薪高達75萬元,比總統的45萬元,州長和市長的23萬元還高,不過一切合法。市議會2023年就已通過,洛杉磯水電局、港口、機場的負責人年薪可在43萬5000元至75萬1000元間,比照內布拉斯加州奧馬哈公共電力區(Omaha Public Power District)與沙加緬度公用事業部(Sacramento Municipal Utility District)。金紐尼斯的薪給將由水電局的營利支付,不會使用公款。

市議會議長克雷科里安(Paul Krekorian)強調,水電局總經理一職任重而道遠,不只要確保供水供電穩定,還要能確保價格合理,並擘劃滿足未來水電需求的基礎建設。其他議員除了要求金紐尼斯重視環境變遷、市容美化與基建升級外,議員拉里格茲(Monica Rodriguez)還特別提醒金紐尼斯要理智行事,避免重蹈水電局在亞當斯任職前的錯誤。

金紐尼斯本人表示,她將全面瞭解水電局的計畫與任務,並達到用戶的期待。她還說,能在洛杉磯遭逢豪雨、強風之際上任,她將與市長、水電委員會、員工一同協力,並在2035年前完成百分之百乾淨能源的目標。

市長貝斯(Karen Bass)的聲明則稱,金紐尼斯有著管理公用事業、大規模營運的25年長期經驗,同時還能確保員工安全與系統穩定,在水電局關鍵轉折時點就任,相信她的經驗將能完成水電局的任務與目標。