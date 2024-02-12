南加華裔教授帶學生義診 居民讚檢查「細緻全面」

吳彤是帶隊眼科醫生，有著25年的從醫經驗。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人 聚居城市羅斯密（Rosemead）推出流動眼科診所，2月2日免費為居民提供全套眼科檢查、配眼鏡。當天醫學院華裔教授帶領學生參加義診，每名就診者的檢查時間長達1個半小時，居民由衷讚嘆，「從來沒有接受過這麼細緻全面的眼科檢查。」

健康科學西方大學（Western University of Health Sciences）視光學院臨床事務助理院長、副教授吳彤（Loretta NG）是當天的帶隊眼科醫生，她有著25年的從醫經驗。帶領即將畢業的醫學院學生為社區服務，吳彤表示非常有意義，「我們鼓勵學生在成為醫生上崗前，要多為社區提供服務，他們擁有熟練技能，接受過專業訓練，完全勝任這些工作。」

此項義診活動由階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）推出，旨在為有需要的民眾提供服務。基金會執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，很多人沒有眼科保險 ，即便有保險，但自付額高，流動眼科診所提供適當免費服務，「眼睛非常重要，如果沒有健康視力，生活品質就會受到很大影響。」

流動診所免費眼科全套檢查，包括檢查就診者的視力及視網膜，診斷是否有白內障、青光眼、糖尿病眼疾、高血壓 眼疾等。吳彤指出，糖尿病對眼睛帶來很大影響，需做散瞳，放大瞳孔檢查視網膜有無出血，她建議糖尿病患者每年至少做一次這樣的檢查，高血壓患者同樣如此。吳彤表示，定期檢查視力很重要，特別對於未成年人，如果儘早檢查得知有近視等問題，就可以採取有效措施，延緩兒童近視加速的情況。她同時建議人們看書、電腦屏幕時，一定要讓眼睛休息，多看遠處或綠色植物。

當天共有20多名患者前來就診，洛縣華人張女士也在其中，她說自己移民美國近10年，因為沒有眼科保險，從來沒有做過檢查。最近幾個月張女士發現自己看近距離的字有些模糊，檢查確定是老花眼症狀，「義診醫生非常仔細，花很長時間反覆測量眼睛度數，如果在醫院檢查，不大可能這麼仔細全面，而且還免費配眼鏡。」