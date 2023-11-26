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從留學生到視效總監 戈鐸霖參與多部中美大片

記者王若然／洛杉磯即時報導
戈鐸霖（右一）受邀參加2019年漫展Comic Con科技類講座，擔任主講嘉賓之一。（戈鐸霖提供）
戈鐸霖（右一）受邀參加2019年漫展Comic Con科技類講座，擔任主講嘉賓之一。（戈鐸霖提供）

從來美求學到成為視覺特效總監、華裔戈鐸霖（Duolin Ge）希望自己在好萊塢成長的歷程能證明，華裔並非只是埋頭做技術而不擅長管理崗位，且雙重的文化背景讓華裔從業者更具創新和國際視野。

受家庭影響，戈鐸霖從小就酷愛電影。父親是電影導演，母親年輕時是演員，後來改行服裝設計師。8歲時，父親帶戈鐸霖去看了第一部特效大片—星球大戰系列，片中精彩酷炫的畫面讓年幼的戈鐸霖興奮又好奇，也為他的職業生涯埋下種子。

雖然如今他的客戶包括Netflix、迪士尼、Apple TV 和騰訊等業界巨頭，也曾為Ingenuity Studio、Aaron Sims Creative、Encore VFX及Crafty Apes等一線好萊塢特效公司工作，不過赴美求學之初並不容易。當時「幾乎所有時間我都泡在學校機房」，因語言障礙和文化差異，以及他本科是導演專業，許多特效技術要自己補學，於是連寒暑假其他同學回鄉或旅遊時，他也宅家學習。好在家人一直鼓勵他，也正是這段艱難的經歷，讓他「把要踩的坑都踩得差不多了」，讓他在後來的職場更加順利。

戈鐸霖介紹，電影特效在如今電影工序中非常重要。觀眾們大多知道如天崩地裂的奇景會用到特效，其實特效應用比這些還廣泛。例如要拍的鏡頭若過於危險，或需擦除穿幫的細節且不留痕跡，乃至要對演員進行年齡處理和換臉、數字繪景等。正因製作精良逼真，讓觀眾常常都未意識到有特效參與。

例如去年，作為Retina Imageworks的合成總監帶領團隊參與電影「流浪地球2」製作，他們利用人工智慧技術為主演吳京進行臉部和身形的年輕化處理。若用傳統VFX Beauty技法來處理類似效果的話會非常麻煩，但借助AI，他們在半年時間便處理了近500個特效鏡頭，而且效果連吳京本人都覺真假難辨。戈鐸霖認為，AI 的崛起既是挑戰也是機遇，要與時俱進學習和掌握新技術，可以有效提高效率，創造更逼真的視覺效果。他認為，AI 對於未來的特效製作是個重要轉變點。

此外特效工作中也常遇到需創意解決的問題。2022年他和團隊為大型遊戲公司Fun Plus製作廣告，當時需製作電影「魔戒」（The Lord of the Rings）中千軍萬馬戰鬥的場面，而因預算有限實拍時演員只有八人，特效團隊要將八人變成800人在戰鬥。戈鐸霖和團隊在商量後決定，讓八人中的兩人、三人和四人一組分別打鬥，並以近、中、遠等不同景別分開拍攝，最後用軟件將這些畫面疊加。最終該廣告效果很好，導演和客戶都非常滿意，還榮獲當年的CLIO Entertainment的Silver獎。不過最讓戈鐸霖開心的，是該片主角正是好萊塢巨星，曾飾「魔戒」中精靈王子的奧蘭多布魯（Orlando Bloom），「他也是我小時候的偶像」，戈鐸霖笑說能和偶像共事也算圓夢了。

對於未來的計畫，戈鐸霖希望除了成為一名傑出的視覺特效藝術家，他也想擁有自己的特效公司，更期盼有一天能帶領團隊贏得奧斯卡視覺特效獎。

戈鐸霖的作品獲得CLIO Entertainment的Silver獎。（戈鐸霖提...
戈鐸霖的作品獲得CLIO Entertainment的Silver獎。（戈鐸霖提供）

華裔 好萊塢 AI

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