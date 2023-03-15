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降雨量破紀錄 南加多地災情雪上加霜

記者劉子為╱即時報導
受新一輪暴雨影響，南加多地災情雪上加霜。（綜合外媒）
受新一輪暴雨影響，南加多地災情雪上加霜。（綜合外媒）

新一輪的暴風雨3月14日開始襲擊南加，多地14日的降雨量創歷史紀錄。3月15日上午，降雨仍在持續，多地觸發的洪水警報持續到下午2時，降雨預計在下午5時停止。其實許多人尚未從上一場暴風雨的影響中走出，沒想到又要面臨新一輪降雨帶來的交通阻塞、泥石流、山坡坍塌等等。

3月14日的降雨刷新許多地區的歷史紀錄，洛杉磯國際機場（LAX）、城中區、聖塔蒙尼卡（Santan Monica）等地都刷新了日降雨紀錄。其中，降雨量最高的地區是聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）和范杜拉縣（Ventura County）。在范杜拉縣，14日整天的大雨觸發泥石流，當地居民害怕泥水湧進自家院子，當地仍在進行清理工作。

視頻來源：綜合外媒/記者劉子為後製

在洛杉磯市的鮑爾溫山（Baldwin Hills），多處山體發生滑坡，在14日晚到15日早期間困住許多車輛，導致 La Brea大道上出現交通堵塞。泥流甚至湧入La Brea大道，使街上的人們被泥漿和碎石困住。

暴雨導致南加多地出現洪水，多地的地面出現坑洞。在波莫那市（Pomona），71號高速公路受降雨影響出現大型坑洞，30多輛汽車因行駛過坑洞而遭遇爆胎和其他損害。

在聖伯納汀諾縣（San Bernardino），許多人還受困於兩週前的暴風雪，新一輪的暴雨無異於雪上加霜。兩週前的大雪使該地區許多道路被封鎖，居民被困在雪中，十多人因此喪命。許多居民至今仍在清理自家院子的積雪，並不得不面對新一輪降雪。所幸的是，根據氣象預報，本次降雪的雪線會保持在8000呎以上，預計幾乎不會有積雪。

在橙縣新港灘（Newport Beach）的多佛海岸（Dover Shores），此前的暴雨已導致該地區的山坡坍塌，山上的房屋搖搖欲墜，新一輪降雨有可能讓房屋從山坡滑落，不僅屋主的財產受損，山下居民的財產和生命也面臨危險。為應對可能到來的危險和獲取更多資源，橙縣縣政委員會(Orange County Board of Supervisors)14日宣布當地進入「緊急狀態」。

截至目前，加州州長紐森(Gavin Newsom)已宣布30多個縣進入緊急狀態。從2022年末到23年初，不斷有暴風雨襲擊加州，有媒體稱為「加州有史以來最潮濕的冬天」，總共有十場大氣河流風暴（atmospheric river storm）席捲加州。儘管本輪暴風雨過後，情況會得到緩解。但這緩解是短暫的，因為根據氣象預報，下週又有新的大氣河流風暴湧向加州，正好趕上開春。

新一輪的暴風雨於3月14日開始襲擊南加，多地14日的日降雨量創歷史紀錄。(Ale...
新一輪的暴風雨於3月14日開始襲擊南加，多地14日的日降雨量創歷史紀錄。(Alekz Londos via Storyful)

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