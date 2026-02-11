我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州邊境機場10日空域關閉令 宣布不到8小時後解除

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

美國國務院官網近日把中國一度列入暫停受理移民簽證申請，理由是該國移民被認定在美期間可能依賴公共福利、構成「公共負擔」(public charge)，引發廣泛關注。不過，美國移民律師協會(AILA)10日已確認，將中國納入名單屬於官網發布錯誤，國務院會儘速更正，對中國移民簽的核發並無任何政策變更。

本報記者多次查詢國務院官網，截至10日深夜都仍顯示中國為使用公共福利高比例而暫時停發移民簽證，但到11日早上7時左右刷新國務院頁面，上述信息已經刪除，證實國務院已經更正中國區域的移民簽證網頁信息。

因移民使用公共福利比例較高而列出的75國暫停移民簽名單中，原本就未包含中國與台灣。國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)之前表示，國務院重新評估移民處理程序，以防止企圖領取福利和公共救濟的外國公民入境期間，因此暫停處理來自這75國的移民簽證申請。

國務院表示，暫停措施依據去年11月發布的行政命令，針對可能成為公共負擔的潛在移民加強審查。

但國務院官網USTraveldocs，在過去幾天點選中國區的申請時，出現說明稱中國也屬於「公共福利依賴風險較高國家」，自1月21日起暫停發放移民簽證。

對此，美國移民律師協會10日聯繫國務院後證實，該資訊為張貼錯誤，中國並未被納入75國名單，原有名單沒有改變，相關錯誤公告將很快修正。

移民律師陳威宇表示，包括他的事務所在內，近期仍有多名中國移民簽證申請人於1月21日之後順利獲發簽證，由此可見美國並未出現對中國申請者全面停發情況，「也就不太可能如官網所述，在1月21日後不再核發中國申請人的移民簽證。」

針對中國移民未來是否會被列入「高比例公共福利使用者」名單，目前尚無確鑿證據。儘管部分社交媒體及移民網站引用數據指稱特定國家(如中國)移民依賴福利比例較高，但該類數據並非出自官方統計，其採樣方法與時效性皆缺乏權威公信力，不應視為官方政策依據。

有關中國移民簽的資訊，可查詢USTraveldocs官網：https://www.ustraveldocs.com/cn/en/immigrant-visa。

國務院官網11日早上已經更正中國移民簽證的信息。(官網截圖)
國務院官網11日早上已經更正中國移民簽證的信息。(官網截圖)
截至10日深夜，國務院官網仍刊登著暫停中國移民簽證的通知。(官網截圖)
截至10日深夜，國務院官網仍刊登著暫停中國移民簽證的通知。(官網截圖)

移民 國務院 簽證

上一則

馬斯克談願景：xAI月球設廠造AI衛星、X目標日活躍用戶破10億

下一則

NBC女主播母親失蹤案 一名外送員接受偵訊後獲釋

延伸閱讀

川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門應變委員會備戰

川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門應變委員會備戰
ICE伊利諾州執法 去年超過140亞裔被拘捕

ICE伊利諾州執法 去年超過140亞裔被拘捕
不顧反對 喬治亞州小鎮ICE中心最快4月啟用

不顧反對 喬治亞州小鎮ICE中心最快4月啟用
父母欠2500元子女撫養費將被吊銷護照 國務院加強力度執行

父母欠2500元子女撫養費將被吊銷護照 國務院加強力度執行

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26

超人氣

更多 >
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返
密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯