壞痞兔締造西語年度專輯里程碑 怪奇比莉打敗女神卡卡拿下年度歌曲

葛萊美 獎(Grammys)頒獎典禮2月1日在洛杉磯舉行，壞痞兔(Bad Bunny)以「DeBÍ TiRAR MáS FOToS」拿下年度專輯，成為首張獲此殊榮的西班牙專輯；怪奇比莉(Billie Eilish)以「WILDFLOWER」打敗女神卡卡(Lady Gaga)等勁敵，勇奪年度歌曲。在南韓流行音樂(K-Pop)方面，動畫電影「獵魔女團」(KPop Demon Hunters)的暢銷歌曲「燦金」(Golden)奪下「最佳視覺媒體原創歌曲獎」，成為史上首次在美國音樂最高殿堂獲認可的韓流歌曲。

壞痞兔除了以「DeBÍ TiRAR MáS FOToS」締造年度最佳專輯獎新紀錄外，另拿下最佳都市音樂專輯，並以「EoO」一曲榮膺「最佳全球音樂表演獎」。

肯卓克拉瑪不僅曾獲普立茲獎(Pulitzer Prize)肯定，去年抱回五座葛萊美獎，今年再次挾著本屆最多的九項提名再戰，最終憑藉專輯「GNX」抱回最佳饒舌專輯，並以「tv off」拿下最佳饒舌歌曲；此外，肯卓克拉瑪與節奏藍調(Rhythm & Blues，R&B)女伶SZA以「Luther」一曲拿下年度製作獎和最佳旋律饒舌表演獎。

英國R&B歌手奧莉維亞迪恩(Olivia Dean)憑藉熱門流行單曲「Man I Need」成功拿獎，再次鞏固她在當代樂壇的地位；她以優雅細膩的靈魂樂唱腔，揉合現代流行音樂的精緻質感，展現出鮮明個人風格，被視為承襲艾美懷絲(Amy Winehouse)、莎黛(Sade)與卡洛金(Carole King)等多位葛萊美常勝軍音樂血脈的新世代代表。

迪恩在得獎致詞時情緒激動地說：「我以一名移民後代的身份站在這裡，我是勇敢精神下的產物，我認為那些(移民)前輩值得被歌頌。沒有彼此，我們什麼都不是。」她這段發言呼應美國社會近期針對非法移民 嚴厲執法是否過當的激烈討論。

韓流席捲美國樂壇，「Kpop 獵魔女團」動畫電影配樂「燦金」1日榮獲最佳視覺媒體歌曲，成為史上首個在美國音樂最高殿堂獲獎的韓流作品，締造重要里程碑。

「燦金」與BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾(Bruno Mars)合作的洗腦單曲「APT.」競逐年度歌曲獎，可惜最終敗給怪奇比莉；怪奇比莉以「WILDFLOWER」一曲擊敗超人氣南韓女歌手和女神卡卡等眾多勁敵，一舉拿下年度歌曲獎。

另外，西藏精神領袖達賴喇嘛 (Dalai Lama)拿下他的首座葛萊美獎，這位諾貝爾和平獎得主以「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」(Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama)，榮獲「最佳有聲書、輿論暨故事錄音獎」，此次最佳有聲書的入圍者包括最高法院大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)等人。

在YouTube直播的頒獎典禮上，音樂人洛福斯溫萊特(Rufus Wainwright)代表達賴喇嘛領獎，他致詞時打趣說道，「好吧，顯然我不是達賴喇嘛，能夠代表達賴喇嘛尊者領獎，我備感榮幸」。