冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

芝加哥嚴寒暫緩 積雪結冰未退 交通仍吃緊

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

中央社緬因州班戈25日綜合外電報導
美國聯邦航空總署（FAA）表示，一架載有8人的私人飛機，25日晚上在緬因州班戈國際機場（Bangor International Airport）起飛時墜毀。美聯社

美國聯邦航空總署（FAA）表示，一架載有8人的私人飛機，今天晚上在緬因州班戈國際機場（Bangor International Airport）起飛時墜毀。

美聯社報導，這架龐巴迪挑戰者600型（Bombardier Challenger 600）飛機於晚上7時45分左右墜毀，目前尚未有關於機上人員狀況的進一步消息。FAA和美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）已著手調查這起事故。

墜機當時，新英格蘭地區（New England）以及美國大部分地區正遭遇大規模冬季風暴侵襲。班戈（Bangor）今天持續降雪，與全國多地情況相同。

機場發布聲明表示，緊急救援人員已在現場處理，機場在發生這起單一飛機起飛事故後已關閉。

班戈國際機場提供直飛奧蘭多（Orlando）、華盛頓（Washington, D.C.）、夏洛特（Charlotte）等地航班，距離波士頓（Boston）約320公里。

整個週末，這場大規模風暴在美國東半部地區帶來大量雨夾雪、凍雨及降雪，導致大量航空和陸上交通停擺，並讓美國東南部數十萬戶家庭及商家停電。

新英格蘭 緬因州 波士頓

冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

