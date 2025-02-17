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美國禽流感肆虐 川普仍大砍農業部防疫員工

中央社華盛頓17日綜合外電報導
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美國總統川普大規模裁減聯邦政府雇員之際，美國各地應對禽流感疫情擴散的實驗室於本月14日接獲通知，負責協調其工作的中央計畫辦公室有25%員工遭到解僱。

美國政治新聞機構Politico報導，美國農業部（USDA）國家動物健康實驗室網（National Animal Health Laboratory Network）計畫辦公室是因應動物疫病爆發的要角，卻只有14名員工。該機構負責管理相關資料，以及確保全國各地的實驗室執行相同檢測、遵守類似協定，以精確有效地追蹤動物疫病。

威斯康辛州獸醫診斷實驗室（Wisconsin Veterinary Diagnostic Laboratory）主任波爾森（Keith Poulsen）表示，組成美國獸醫實驗診斷協會（American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians）的實驗室被通知，前述計畫辦公室裁員之後，針對H5N1禽流感病毒執行檢測及採取其他因應措施的速度將放緩。

波爾森說：「他們站在第一線監控整場（疫情）爆發。他們早已陷入困境且一直人手不足，所以如果你把所有試用期員工都辭退，這些工作就沒人做了。」

美國農業部並未立即回應置評請求。Politico指出，農業部因應非洲豬瘟（ASF）、口蹄疫等疫病的工作可能也會受到影響。

隨著川普（Donald Trump）政府積極縮編聯邦政府人員，美國農業部旗下多個機構已有數千名雇員收到解僱通知，其中大多是新進員工。

根據美國農業部公布的最新數據，當前禽流感疫情自2022年爆發至今，已導致逾億隻禽鳥死亡，其中包括過去30天來喪命的2200萬隻禽鳥。禽流感病毒在過去1年間已蔓延至乳牛，感染加州許多牲畜，還有10幾州同樣爆發疫情。

美國農業部的動植物衛生檢驗署（APHIS）日前宣布，在亞利桑那州的乳牛身上發現禽流感病毒第3度跨物種傳播的外溢（spillover）狀況，這一情形顯示美國尚未控制住H5N1病毒。

禽流感 農業部 疫情

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