安全專家：聯合健保槍擊兇嫌孟喬內效應恐引發模仿犯罪

26歲兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)被某些網友喻為「英雄」。(路透)

聯合健保 (UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)上周在紐約遭到槍殺，26歲兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)被某些網友喻為「英雄」。安全專家指出，孟喬內引發的效應恐將導致模仿犯罪出現，目前氛圍對大型企業執行長與高層來說，相當危險。瀏覽次數超過700萬的一支TikTok短片內容指出，如今唯一「安全」的大型企業執行長，唯有好市多(Costco)與亞利桑納冰紅茶(Arizona Iced Tea)，因為兩位主管向來以不願讓主力產品漲價而聞名。

新聞周刊(Newsweek)11日報導，這起槍擊 案的死者與槍手，在網路上出現截然不同的回應，槍手受到不少網友崇拜，遭到槍殺的湯普森不但獲得極少同情，還成為迷因圖(memes)題材。聯合健保集團日前在臉書(Facebook)發表聲明悼念湯普森，至少9萬網友按下回應是「笑到流淚」的表情符號。

報導指出，孟喬內在賓州落網之後，網友聲援依然不斷，有人幫忙編造不在場證明，有人呼籲讓他獲釋，孟喬內用餐時被逮捕的麥當勞(McDonald's)分店甚至接到炸彈恐嚇。

保全公司BlackCloak執行長皮爾森(Chris Pierson)對新聞周刊表示，社群網站滿布對大型企業高層主管的酸言酸語及極度負面言論，負責企業首長維安的團隊目前紛紛為「最糟糕狀況」預做準備。

皮爾森說：「我們確實擔心可能出現模仿謀殺，還有受到這次槍擊案啟發的其他暴力事件或恐嚇。」他表示，為企業高層提供保鑣服務的安全產業每周都要面對嚴重威脅，企業主管的潛在安全風險正在擴大及升高，「過去四、五年來，我們看到案例迅速倍增」。

他表示，社會、政治、經濟層面緊張升高，是企業主管面臨威脅變多的主要因素。

風險顧問公司特尼歐(Teneo)危機情資及復原(Risk, Intelligence, and Resilience)資深主任史蒂芬(Brian Stephens)受訪時說，像湯普森槍擊案一樣的極端暴力事件雖然非常罕見，但暴力威脅卻每天都有。他說，對於這起事件的發生，並沒有感到完全意外。

史蒂芬說，社群媒體在許多領域扮演重要角色，「我覺得可能引發模仿事件」。