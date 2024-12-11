聯合健保CEO遇刺前數周 嫌犯母報警「兒子失蹤」

聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局公布的作案兇手監控照。(紐約市警局提供)

根據警方內部的消息來源，涉嫌槍殺聯合健保 （UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）的26歲兇嫌孟喬內 （Luigi Mangione），其母親曾在數周前向舊金山 警局報告兒子失蹤。她認為兒子應該一直在該市工作。

據舊金山標準和舊金山紀事報的報導，孟喬內的母親凱瑟琳（Kathleen Mangione）於11月18日向舊金山警局報警，表示自7月以後便再也沒聽到兒子的消息。

警方報告中寫道：「凱瑟琳在2024年7月1日與兒子通話，提到兒子在TrueCar公司工作，地址是Montgomery街124號。但該地點已永久關閉，且主要聯絡電話已中斷。」

提供該信息的警員是以匿名方式向媒體分享了警方報告中的非公開細節。

孟喬內的家人通過聲明表示，孟喬內被捕的消息讓家人「深感震驚」。

「我們為湯普森的家人祈禱，也請大家為所有涉事者祈禱，這一消息讓我們非常震驚。」嫌犯的堂兄弟尼諾孟喬內（Nino Mangione）在聲明中說道。

母親凱瑟琳還表示，她並不得知兒子在舊金山經常活動的地點，報告中也未提及任何威脅或醫療問題的相關內容。

孟喬內目前任職的公司TrueCar在2015年的新聞稿中，曾宣布在舊金山Montgomery街140號開設辦公室。但截至周二，尚不清楚該公司是否仍在此地運營。

TrueCar公司發言人於9日表示，孟喬內自2023年以來就已不再為該公司工作，對於凱瑟琳報告兒子失蹤一事，該發言人未立即做出回應。

孟喬內於9日在賓夕法尼亞一家麥當勞被發現後，以槍支罪名被捕，隨後被控謀殺罪名。