我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

涉殺聯合健保CEO兇嫌 左撇子被母逼用右手 脊傷無法性愛

編譯尤寶琪／綜合報導
涉案槍手孟喬內(右)10日在賓州布萊爾郡法庭過堂，法官下令還押，被法警送回。(路透)
涉案槍手孟喬內(右)10日在賓州布萊爾郡法庭過堂，法官下令還押，被法警送回。(路透)

涉嫌槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)，聲稱儘管自己是左撇子，卻被他母親逼著用右手吃牛排，因為要「遵守社會規範」。

根據「華爾街日報」(Wall Street Journal)報導，他在提摩西．費里斯(Four-Hour Workweek)所著「一周工作4小時」(Tim Ferris)的書評中，曾提過遭母親逼用右手一事。

孟喬內在書評中回憶，他母親凱瑟琳(Kathleen Zannino Mangione)是如何為了「遵守社會規範」而要他用右手吃牛排；他也表示不屑去「簡單地接受事物本來的樣子」。

另外，孟喬內的一位名叫馬丁(RJ Martin)的前室友，向「紐約時報」(The New York Times)爆料了孟喬內的一個痛苦祕密，指出他曾背部受傷，程度嚴重到讓他無法有性行為。

馬丁說他曾在夏威夷的一個名為SurfBreak的分租共居(co-living)空間，與孟喬內一起生活了六個月；他告訴有線電視新聞網(CNN)，孟喬內2022年待在SurfBreak的六個月期間，一直飽受背痛之苦。

馬丁表示，他記得孟喬內說他很清楚自己背部的情況，讓他不可能去約會或有性生活，馬丁表示很為孟喬內感到難過。

他解釋，孟喬內本來就有一種稱為脊椎滑脫(spondylolisthesis)的背部問題，並在一起衝浪事故後變得更加嚴重；「他的脊椎有點錯位，」馬丁說，「他說他下背脊椎滑脫了近半英寸，我認為有壓到神經。」

脊椎滑脫是指脊椎中的一塊椎骨滑出；這種情況通常會影響下背部，並且會非常疼痛。

一堂衝浪課導致孟喬內在床上躺了一個星期；馬丁補充說：「當你才20出頭，卻做不到基本的衝浪動作，是真的很痛苦，也很難過。」

馬丁堅稱，雖然孟喬內會和他與其他室友討論醫療問題和資本主義，但從未讓人覺得他很憤怒或激進，且從未抱怨過他背痛的問題，或是服用任何止痛藥。

Reddit上一位疑似是孟喬內的用戶，也曾貼文談論自己從小就有脊椎滑脫的問題，並曾抱怨過萊姆病(Lyme disease)和嚴重腦霧等問題。

孟喬內 華爾街 紐約時報

上一則

T恤、棒球帽…電商仿槍案標語商品 警：孟喬內非英雄

下一則

美制裁1中國網安公司「懸賞千萬」徵求駭客資訊

延伸閱讀

謀殺聯合健保CEO的凶嫌落網地 麥當勞遭惡意負評狂轟

謀殺聯合健保CEO的凶嫌落網地 麥當勞遭惡意負評狂轟
槍殺聯合健保CEO／兇嫌自白書對保險業不滿 渴望出名

槍殺聯合健保CEO／兇嫌自白書對保險業不滿 渴望出名
涉槍殺聯合健保CEO 26歲兇嫌賓州麥當勞落網 以5罪羈押

涉槍殺聯合健保CEO 26歲兇嫌賓州麥當勞落網 以5罪羈押
槍殺聯合健保CEO／兇嫌家境富裕、賓大畢業 反資本主義

槍殺聯合健保CEO／兇嫌家境富裕、賓大畢業 反資本主義

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12
警方10日公佈槍手曼吉奧入獄照。(美聯社)

涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友

2024-12-09 23:31

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機