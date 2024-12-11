涉殺聯合健保CEO兇嫌 左撇子被母逼用右手 脊傷無法性愛

涉案槍手孟喬內(右)10日在賓州布萊爾郡法庭過堂，法官下令還押，被法警送回。(路透)

涉嫌槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)，聲稱儘管自己是左撇子，卻被他母親逼著用右手吃牛排，因為要「遵守社會規範」。

根據「華爾街 日報」(Wall Street Journal)報導，他在提摩西．費里斯(Four-Hour Workweek)所著「一周工作4小時」(Tim Ferris)的書評中，曾提過遭母親逼用右手一事。

孟喬內在書評中回憶，他母親凱瑟琳(Kathleen Zannino Mangione)是如何為了「遵守社會規範」而要他用右手吃牛排；他也表示不屑去「簡單地接受事物本來的樣子」。

另外，孟喬內的一位名叫馬丁(RJ Martin)的前室友，向「紐約時報 」(The New York Times)爆料了孟喬內的一個痛苦祕密，指出他曾背部受傷，程度嚴重到讓他無法有性行為。

馬丁說他曾在夏威夷的一個名為SurfBreak的分租共居(co-living)空間，與孟喬內一起生活了六個月；他告訴有線電視新聞網(CNN)，孟喬內2022年待在SurfBreak的六個月期間，一直飽受背痛之苦。

馬丁表示，他記得孟喬內說他很清楚自己背部的情況，讓他不可能去約會或有性生活，馬丁表示很為孟喬內感到難過。

他解釋，孟喬內本來就有一種稱為脊椎滑脫(spondylolisthesis)的背部問題，並在一起衝浪事故後變得更加嚴重；「他的脊椎有點錯位，」馬丁說，「他說他下背脊椎滑脫了近半英寸，我認為有壓到神經。」

脊椎滑脫是指脊椎中的一塊椎骨滑出；這種情況通常會影響下背部，並且會非常疼痛。

一堂衝浪課導致孟喬內在床上躺了一個星期；馬丁補充說：「當你才20出頭，卻做不到基本的衝浪動作，是真的很痛苦，也很難過。」

馬丁堅稱，雖然孟喬內會和他與其他室友討論醫療問題和資本主義，但從未讓人覺得他很憤怒或激進，且從未抱怨過他背痛的問題，或是服用任何止痛藥。

Reddit上一位疑似是孟喬內的用戶，也曾貼文談論自己從小就有脊椎滑脫的問題，並曾抱怨過萊姆病(Lyme disease)和嚴重腦霧等問題。