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殺害聯合健保CEO兇嫌庭外失控怒吼 還押不得保釋

記者顏伶如／綜合報導
10日賓州法庭出席遣送聽證聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內進入法庭前高喊：「這跟現實完全脫節，不要侮辱美國人民的智慧與他們的親身經歷。」(路透)
10日賓州法庭出席遣送聽證聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內進入法庭前高喊：「這跟現實完全脫節，不要侮辱美國人民的智慧與他們的親身經歷。」(路透)

涉嫌上周在紐約市街頭槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)於賓州落網後，10日出席遣送(extradition)聽證。戴著手銬腳鐐、身穿橘色囚衣的孟喬內在賓州布萊爾郡(Blair County)郡警戒護下進入法庭之前，被媒體拍到掙扎高喊：「這跟現實完全脫節，不要侮辱美國人民的智慧與他們的親身經歷。」孟喬內拒絕被遣送回紐約受審，法官裁定這段期間不得保釋。

孟喬內出庭後還押賓州杭亭登郡(Huntingdon County)州立監獄，遭到起訴罪名包括非法持槍、偽造證件以及提供偽造身分證件給警方等，他另外在紐約州還面臨二級謀殺罪等罪名起訴。

孟喬內拒遣送回紐約受審

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，賓州將有30天期間向紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)聲請遣送逮捕狀(extradition warrant)。曼哈頓區域檢察官辦公室表示，將請求州長對孟喬內發布遣送逮捕狀。霍楚發表聲明說，收到檢方申請後將簽發遣送逮捕狀，確保兇嫌面臨審判與究責。專家指出，孟喬內從賓州遣送到紐約的手續，最多可能耗時30天。

孟喬內新聘請的辯護律師狄克西(Thomas Dickie)在法院外對媒體說：「如果你是美國人，相信美國刑事司法系統，就應該對他抱持無罪推定的看法。」狄克西說，孟喬內不會放棄遣送聽證，將要求召開遣送聽證，「他有憲法權利，他現在就是在行使這些權利」。

自白書表達對保險業不滿

報導指出，孟喬內在庭上等候法官時，神情並不緊張，不時轉頭看著媒體座位區，似乎在數著出席人數。孟喬內有時露出微笑，還因打斷辯護律師發言被律師迅速制止。

調查人員仍在過濾大批證據，設法釐清孟喬內犯罪行蹤，確認是否有其他共犯。紐約市警察局(NYPD)情報主管說，孟喬內對聯合健保等保險業者不滿是行凶動機。

美聯社報導，孟喬內被捕時帶著一份手寫文件，內容對於健保業者充滿憤怒，對於企業貪婪、權力感到厭惡，文中形容保險公司是「寄生蟲」。他在這份自白書裡寫道，美國醫療制度在全世界最昂貴，大型企業營利持續攀升，但民眾平均壽命卻沒有變得更長。

紐約逮捕令也提到，孟喬內在自白書承認罪行，該內容是寫給「聯邦探員」，並稱「我為任何創傷的紛擾道歉，但是這件事必須做。老實說，這些寄生蟲就是活該」。

孟喬內 賓州 健保

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