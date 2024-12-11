殺害聯合健保CEO兇嫌庭外失控怒吼 還押不得保釋
涉嫌上周在紐約市街頭槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)於賓州落網後，10日出席遣送(extradition)聽證。戴著手銬腳鐐、身穿橘色囚衣的孟喬內在賓州布萊爾郡(Blair County)郡警戒護下進入法庭之前，被媒體拍到掙扎高喊：「這跟現實完全脫節，不要侮辱美國人民的智慧與他們的親身經歷。」孟喬內拒絕被遣送回紐約受審，法官裁定這段期間不得保釋。
孟喬內出庭後還押賓州杭亭登郡(Huntingdon County)州立監獄，遭到起訴罪名包括非法持槍、偽造證件以及提供偽造身分證件給警方等，他另外在紐約州還面臨二級謀殺罪等罪名起訴。
孟喬內拒遣送回紐約受審
哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，賓州將有30天期間向紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)聲請遣送逮捕狀(extradition warrant)。曼哈頓區域檢察官辦公室表示，將請求州長對孟喬內發布遣送逮捕狀。霍楚發表聲明說，收到檢方申請後將簽發遣送逮捕狀，確保兇嫌面臨審判與究責。專家指出，孟喬內從賓州遣送到紐約的手續，最多可能耗時30天。
孟喬內新聘請的辯護律師狄克西(Thomas Dickie)在法院外對媒體說：「如果你是美國人，相信美國刑事司法系統，就應該對他抱持無罪推定的看法。」狄克西說，孟喬內不會放棄遣送聽證，將要求召開遣送聽證，「他有憲法權利，他現在就是在行使這些權利」。
自白書表達對保險業不滿
報導指出，孟喬內在庭上等候法官時，神情並不緊張，不時轉頭看著媒體座位區，似乎在數著出席人數。孟喬內有時露出微笑，還因打斷辯護律師發言被律師迅速制止。
調查人員仍在過濾大批證據，設法釐清孟喬內犯罪行蹤，確認是否有其他共犯。紐約市警察局(NYPD)情報主管說，孟喬內對聯合健保等保險業者不滿是行凶動機。
美聯社報導，孟喬內被捕時帶著一份手寫文件，內容對於健保業者充滿憤怒，對於企業貪婪、權力感到厭惡，文中形容保險公司是「寄生蟲」。他在這份自白書裡寫道，美國醫療制度在全世界最昂貴，大型企業營利持續攀升，但民眾平均壽命卻沒有變得更長。
紐約逮捕令也提到，孟喬內在自白書承認罪行，該內容是寫給「聯邦探員」，並稱「我為任何創傷的紛擾道歉，但是這件事必須做。老實說，這些寄生蟲就是活該」。
上一則
FB留言