記者實測曝光超方便 美學霸3D列印槍殺聯合健保CEO 槍友：可能練過

26歲主修工程與電腦資訊的美國常春藤學霸孟喬內 (Luigi Mangione),因涉嫌殺害聯合健康保險公司執行長被捕,而他疑似使用3D列印 槍械更引發熱議。這種俗稱「幽靈槍」的槍枝,既沒有序號,也不需要買家背景調查,網路上還有許多教學影片,華爾街 日報(WSJ)記者特地實測,發現製作超方便,只要有圖稿和便宜的列印機,點擊幾下,幾小時就能生出一支玩具槍。

WSJ報導,警方證實,逮捕孟喬內時起出一把9毫米槍枝和一個消音器,其中部分組件是由3D列印製作而成,這可能就是他的作案工具。

德州數位槍械設計圖組織Defense Distributed總監威爾森(Cody Wilson)檢驗孟喬內行凶照片指出,手槍底把很可能是3D列印,而槍管和滑動組成可能來自網站或槍展合法購買。他推測這款底把可能是克拉克手槍(Glock)的變體,使用正確材料數小時就能完成。

技術進步使得3D列印的設計和教學越來越普遍,幽靈槍也就越來越容易獲得。幽靈槍沒有出產序列號碼,買家無需接受背景調查,賣家也不必保留銷售紀錄,換句話說,幾乎無法追蹤。

而且從社群平台X和論壇Reddit都能取得設計稿和教學建議。

為了解整個過程有多容易,WSJ記者下載一款泡棉飛彈玩具槍的設計圖,只要有便宜的3D列印機,按個幾下,幾小時內就能製作完成。

WSJ指出,目前並不清楚全美有多少幽靈槍,但是可以確定使用幽靈槍的數量激增。

從孟喬內作案的監視器畫面,可以看到他舉起裝有消音器的手槍後開火,而槍枝一度卡彈,他很快就解決問題、再次開火,隨後逃逸。

對此,亞特蘭大一名射擊場老闆貝耶(Ken Baye)認為,孟喬內疑似受過射擊訓練,從他的姿勢和解決卡彈的速度表明,「他在射擊場上待了一段時間」,又或是在網上了解廣泛操作。

此外,貝耶談到,一般槍主不會對幽靈槍感興趣,因為它們很容易卡住。

目前並不清楚孟喬內是否或如何製造這把槍、從哪裡獲得零件或材料,以及他接受了多少相關訓練。自從孟喬內被捕,包括射擊場和線上論壇的擁槍派一直在激烈爭論這些問題。

