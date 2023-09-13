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最新民調：拜登支持率 僅領先川普1個百分點

編譯陳韻涵／綜合13日電
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

昆尼別克大學(Quinnipiac University)13日公布民調顯示，拜登總統的支持率僅領先前總統川普一個百分點，而拜登的支持者半數對支持民主黨其他候選人抱持開放態度。

昆尼別克大學本月7日到11日進行假設性民調，訪問1726名登記選民對拜登及川普可能在明年再度對決的看法，誤差區間為正負2.4個百分點。

民調結果顯示，47%受訪者表示會投給拜登，46%的人會投給川普。

若依年齡層來分，55%的18歲到34歲受訪者稱會投給拜登，而51%的65歲以上長者力挺川普。

41%受訪者支持川普的觀點，而54%的人不支持川普。相較之下，不支持拜登政見的受訪者有54%，而滿意拜登施政的僅39%。

支持拜登的受訪者中，有51%的人表示，若民主黨初選後推出其他候選人，可能考慮改變心意，而46%的人堅定支持拜登。

在民主黨與親民主黨選民中，39%的人表示會堅定支持民主黨提名人選，而58%的人表示，端看民主黨最後推派誰出馬角逐。

在最新民主黨參選人民調中，拜登的支持率為73%，民主黨籍的參選人小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)支持率11%，而勵志暢銷書女作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)則獲8%民主黨與傾向民主黨選民支持。

川普去年11月宣布第三度角逐白宮，但面臨多項刑事控罪，涉及商業事務、機密文件與2020年大選事務處理失當。

拜登今年4月宣布爭取連任，如今面臨眾院彈劾調查。

昆尼別克大學民調公布之際，76歲的川普儘管官司纏身，仍在共和黨總統提名初選中，遙遙領先其他參選人。

在共和黨與傾向共和黨選民方面，50%的人表示會堅定支持共和黨提名人選，而48%的人表示將待共和黨初選結果而定。

支持川普的選民當中，68%的人無論如何都挺川普，而29%的人表示，將觀察共和黨初選結果，再決定投票意向。

拜登 民主黨 川普

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