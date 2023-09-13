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羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

記者張文馨／華盛頓即時報導
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）13日宣布，在本屆議員任期結束後不再連任參議員；他談到世代交替的重要性，以及對明年總統大選的悲觀，「拜登管不了重要事務，川普則是不願意管。」

羅穆尼是共和黨的反川派，他在2012年曾代表共和黨角逐總統選舉，對上民主黨的歐巴馬（Barack Obama），也是唯一一位兩次彈劾川普總統的表決中，都支持川普有罪的共和黨參議員；他的議員任期到後年1月。

路透報導，國會中溫和的共和黨人正在不斷減少。

羅穆尼接受華盛頓郵報專訪，並在社群平台發布一段影片宣布不競選連任，他說，是時候讓新世代接棒了，讓他們去決定他們未來生活的環境；自己今年76歲，若競選連任就邁入80歲了，相較於這個任期的表現，他的第二個任期不會做得更好。

此外，羅穆尼談到共和黨在眾議院的運作紊亂，以及對現任總統拜登和前總統川普的憂心，拜登與川普極可能代表民主黨和共和黨再次於明年大選對壘。

羅穆尼告訴華郵：「我們的下一任總統很可能不是川普就是拜登，拜登管不了重要事務，川普則是不願意管。」

羅穆尼在影片表示，美國面臨國債、氣候變遷和中俄獨裁者的重大挑戰，拜登或川普都沒有領導他們的政黨應對這些。

羅穆尼說，川普說全球暖化是騙局，拜登端出有信心的對策實際上沒有影響氣候變遷；針對中國大陸，拜登對美軍的投資太少，川普則是對盟友的投資不足；新世代的領袖應帶領美國達到全球領導風範的新境界。

從川普成為共和黨總統候選人開始，羅穆尼的批評向來是直言不諱，兩次支持彈劾川普，讓羅穆尼付出一些政治代價；華郵報導，若羅穆尼競選連任可能會很辛苦，但羅穆尼否認，並稱他現在的支持度有56%，遙遙領先其他人。

▼羅穆尼宣布不再參選 籲拜登川普一起退

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 拜登 共和黨

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