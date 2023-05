特別檢察官報告：FBI處理川普「通俄門」案嚴重失職

路透報導,「通俄門 」特別檢察官杜然(John Durham)15日發布一份316頁的報告,表示聯邦調查局對於前總統川普 2016年競選活動的調查缺乏證據,且過於依賴川普的政治對手所提供的線索。

報告中表示,聯邦情報和執法部門沒有任何實際證據,證明川普的競選活動與俄羅斯有勾結。

報告中還表示,聯邦調查局匆忙地使用了原始、未經分析和未經證實的情報,在調查行動中,未能履行其嚴格遵守法律的重要使命,且並未使用同樣的標準去調查川普的競爭對手、民主黨籍候選人喜萊莉 ‧柯林頓(Hillary Clinton)。

杜然的報告在上周五提交給司法部長加蘭德後,周一未經修改就提交給國會。眾院 司法委員會主席、共和黨的喬丹(Jim Jordan)在推特上表示,他已邀請杜然下周為他的報告作證。

We’ve reached out to the Justice Department to have Special Counsel John Durham testify next week.