特別檢察官報告：FBI處理川普「通俄門」案嚴重失職

「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

路透報導，「通俄門 」特別檢察官杜然(John Durham)15日發布一份316頁的報告，表示聯邦調查局對於前總統川普 2016年競選活動的調查缺乏證據，且過於依賴川普的政治對手所提供的線索。

報告中表示，聯邦情報和執法部門沒有任何實際證據，證明川普的競選活動與俄羅斯有勾結。

報告中還表示，聯邦調查局匆忙地使用了原始、未經分析和未經證實的情報，在調查行動中，未能履行其嚴格遵守法律的重要使命，且並未使用同樣的標準去調查川普的競爭對手、民主黨籍候選人喜萊莉 ‧柯林頓(Hillary Clinton)。

杜然的報告在上周五提交給司法部長加蘭德後，周一未經修改就提交給國會。眾院 司法委員會主席、共和黨的喬丹(Jim Jordan)在推特上表示，他已邀請杜然下周為他的報告作證。

We’ve reached out to the Justice Department to have Special Counsel John Durham testify next week. — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) May 15, 2023

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