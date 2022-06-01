通俄案疑說謊 柯林頓律師無罪 川普批司法腐敗

聯邦特別檢察官調查川普通俄案的起源，法庭證詞顯示柯林頓競選團隊律師薩斯曼(圖中)向聯調局說謊，但陪審團不採信。(美聯社)

前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)2016年競選團隊律師薩斯曼(Michael Sussmann)涉嫌對聯邦調查局(FBI )探員說謊而遭起訴，31日獲判無罪。2016年大選之前，薩斯曼散布川普 與俄羅斯串通的抹黑訊息，引起FBI注意。前總統川普極為憤怒，發表聲明，對於薩斯曼獲判無罪表示「我們的司法制度很腐敗」。

聯邦特別檢察官杜然進入法庭。(路透)

聯邦檢察官 杜然(John Durham)三年前被司法部指派為「通俄案」特別檢察官，追究「通俄案」調查是否有失當之處。杜然出任「通俄案」特別檢察官之後，薩斯曼是第一個進入法庭審理的起訴對象。

美聯社報導分析，薩斯曼獲判無罪的結果，對杜然的調查工作明顯帶來重挫。川普支持者對杜然調查寄予厚望，希望杜然調查能揭穿司法機關官員基於嚴重偏見而對川普競選團隊找麻煩的真相。

判決出爐後，薩斯曼在法庭外接受媒體訪問時說，內心感受如釋重負。他說，接受FBI約談時說出事實，「這點顯然獲得陪審團認同，所以今天才有一致表決結果出現」。

另一方面，杜然發表書面聲明說，如此結果讓他與調查團隊都深感失望，但尊重陪審團的判決。杜然在聲明中感謝團隊裡的調查人員及檢察官「盡心盡力追求真相與正義」。

這起訴訟的重點在於，聯邦檢察官出身、身為網路資安律師的薩斯曼，散布聲稱川普集團與俄羅斯阿爾法銀行(Alfa Bank)秘密溝通管道的資料時，是否刻意對FBI隱瞞身為柯林頓競選團隊律師的事實。FBI進一步調查後，確認資料內容並無可疑之處。

川普31日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發表聲明中指出：「我們的司法制度很腐敗，我們的法官甚至與大法官政黨立場鮮明，不是百般妥協就是唯唯諾諾，我們的邊境門戶大開，我們的選舉充滿舞弊，通膨嚴重，汽油價格與食物開銷爆表，軍方將領忙著覺醒運動(woke)，我們的國家爛到快下地獄，然而薩斯曼卻無罪。」

川普及盟友長期以來均稱，薩斯曼等聯邦執法機關及情報界出身的人士，都屬於企圖阻撓他2016年競選活動的「深層政府」(deep state)組織成員。