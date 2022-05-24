通俄案審理 紐郵爆料：柯林頓團隊全力「保護女王」

喜萊莉·柯林頓2016年競選總統團隊律師薩斯曼16日在華府出庭受審。報導指他準備一身擔起罪名，保護喜萊莉。(美聯社)

民主黨前總統候選人喜萊莉·柯林頓 (Hillary Clinton)遭川普 指控其競選團隊捏造「通俄門」一事，栽贓川普與俄羅斯官員勾結；如今紐約郵報(New York Post)報導指出，前司法部官員透露，柯林頓競選團隊正採取「保護女王」的策略，將一切責任推卸給喜萊莉．柯林頓2016年競選總統團隊的律師薩斯曼(Michael Sussmann)。

曾經在司法部擔任聯邦檢察官的川斯提(Jim Trusty)20日指出，柯林頓前競選團隊經理穆克(Robby Mook)曾表示，他們並不知道薩斯曼會主動向聯邦調查局(FBI )提供通俄門的資訊。

根據「通俄案」特別檢察官杜然(John Durham)調查報告，稱喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)2016年競選團隊律師薩斯曼，利用非營利網路流量數據資料，企圖抹黑前總統川普與俄羅斯串通，其中某些資料來自川普執政初期。薩斯曼再用這些不實的資料，向聯邦調查局舉發川普通俄。杜然特檢官目前正在華府聯邦法院控訴薩斯曼，已審理一周多。

上述這段說法與民主黨全國委員會(DNC)法律顧問伊萊亞斯(Marc Elias)之前的證詞一致，不過穆克之後又調整他的說法；但無論如何，穆克和伊萊亞斯都堅稱，如果知道薩斯曼會這麼做，他們一定會反對。

司法部任命的特別檢察官杜然調查當年抹黑川普通俄的不實資料來源。圖為杜然特檢官 17日在華府出庭。(路透)

穆克在上周出庭作證時，拋出驚人之說。他指有關抹黑川普通俄的不實資料，柯林頓核准釋出起特定媒體曝料川普通俄。

「他們的策略是要保護女王！」川斯提說：「競選團隊的律師和經理就像一群英勇的騎士，他們劃清一條界線，只承認他們需要承認的事實。」

此外，根據穆克和伊萊亞斯稱柯林頓對薩斯曼主動通報FBI當局的舉動「相當錯愕」，川斯提也提出質疑：「一般律師不會這麼做，律師是鐘點計費的，沒有人會『順便』去幫客戶跑一趟FBI。為了要無罪開脫，他們只好給陪審團蓋一塊遮羞布。」

前FBI探員貝克(Thomas J. Baker)也接受紐約郵報的訪問，他說：「不管薩斯曼最後被判有罪或無罪，在我看來，承辦通俄門的特別檢察官杜然(John Durham)已經將立場表明得很清楚，他知道這些人都幹了什麼。他們營造一切都是薩斯曼與其他人串通，拉FBI介入調查，抹黑川普。」

薩斯曼於2016年9月19日將川普集團(Trump Organization)與俄羅斯最大私人銀行Alfa bank之間的往來紀錄交給貝克，雖然遭到薩斯曼否認；但杜然指薩斯曼確實與網路資訊安全專家喬菲(Rodney Joffe)合作，喬菲也因此將這些資料交給薩斯曼，稱薩斯曼公然向當局說謊。

前曼哈頓聯邦檢察官麥卡錫(Andrew McCarthy)則稱杜然的舉動非常具有歷史意義，並形容「柯林頓競選團隊恐怕是美國總統選舉史上最糟糕的騙局」。