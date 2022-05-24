通俄案審理 紐郵爆料：柯林頓團隊全力「保護女王」
民主黨前總統候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)遭川普指控其競選團隊捏造「通俄門」一事，栽贓川普與俄羅斯官員勾結；如今紐約郵報(New York Post)報導指出，前司法部官員透露，柯林頓競選團隊正採取「保護女王」的策略，將一切責任推卸給喜萊莉．柯林頓2016年競選總統團隊的律師薩斯曼(Michael Sussmann)。
曾經在司法部擔任聯邦檢察官的川斯提(Jim Trusty)20日指出，柯林頓前競選團隊經理穆克(Robby Mook)曾表示，他們並不知道薩斯曼會主動向聯邦調查局(FBI)提供通俄門的資訊。
根據「通俄案」特別檢察官杜然(John Durham)調查報告，稱喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)2016年競選團隊律師薩斯曼，利用非營利網路流量數據資料，企圖抹黑前總統川普與俄羅斯串通，其中某些資料來自川普執政初期。薩斯曼再用這些不實的資料，向聯邦調查局舉發川普通俄。杜然特檢官目前正在華府聯邦法院控訴薩斯曼，已審理一周多。
上述這段說法與民主黨全國委員會(DNC)法律顧問伊萊亞斯(Marc Elias)之前的證詞一致，不過穆克之後又調整他的說法；但無論如何，穆克和伊萊亞斯都堅稱，如果知道薩斯曼會這麼做，他們一定會反對。
穆克在上周出庭作證時，拋出驚人之說。他指有關抹黑川普通俄的不實資料，柯林頓核准釋出起特定媒體曝料川普通俄。
「他們的策略是要保護女王！」川斯提說：「競選團隊的律師和經理就像一群英勇的騎士，他們劃清一條界線，只承認他們需要承認的事實。」
此外，根據穆克和伊萊亞斯稱柯林頓對薩斯曼主動通報FBI當局的舉動「相當錯愕」，川斯提也提出質疑：「一般律師不會這麼做，律師是鐘點計費的，沒有人會『順便』去幫客戶跑一趟FBI。為了要無罪開脫，他們只好給陪審團蓋一塊遮羞布。」
前FBI探員貝克(Thomas J. Baker)也接受紐約郵報的訪問，他說：「不管薩斯曼最後被判有罪或無罪，在我看來，承辦通俄門的特別檢察官杜然(John Durham)已經將立場表明得很清楚，他知道這些人都幹了什麼。他們營造一切都是薩斯曼與其他人串通，拉FBI介入調查，抹黑川普。」
薩斯曼於2016年9月19日將川普集團(Trump Organization)與俄羅斯最大私人銀行Alfa bank之間的往來紀錄交給貝克，雖然遭到薩斯曼否認；但杜然指薩斯曼確實與網路資訊安全專家喬菲(Rodney Joffe)合作，喬菲也因此將這些資料交給薩斯曼，稱薩斯曼公然向當局說謊。
前曼哈頓聯邦檢察官麥卡錫(Andrew McCarthy)則稱杜然的舉動非常具有歷史意義，並形容「柯林頓競選團隊恐怕是美國總統選舉史上最糟糕的騙局」。
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